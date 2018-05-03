Мэр Москвы поздравил столичных победителей Всероссийской олимпиады школьников

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, передаёт «Дни.ру».

«Это большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами», — заявил Собянин в своём Twitter.

По его словам, олимпиада — серьёзная и независимая оценка уровня и качества образования российских регионов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно. Ученики 4—11 классов соревнуются в 24 дисциплинах. Победители и призёры заключительного этапа могут поступать без экзаменов в любой вуз. Ограничение только одно — выбранное направление должно соответствовать профилю олимпиады.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Министерстве образования Московской области предложили ввести крупные единовременные выплаты для призёров международных школьных олимпиад.

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