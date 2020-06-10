Тепличная роща: как в Крыму планируют выращивать оливки в промышленном масштабе

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Арсений Скрынников
Крымские агрономы высадят первую в России оливковую рощу в теплице. На значительной части полуострова возможны существенные перепады температур, которые могут навредить растениям. Поэтому учёные приняли решение вырастить оливковую рощу в условиях Степного Крыма в защищённом грунте. Сейчас в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского ведутся работы по монтажу теплицы на 1000 саженцев. Часть из них получат в оливковых рощах Южного берега Крыма, часть привезут из Иордании. Для повышения устойчивости к холодам теплолюбивые сорта пройдут генетическое редактирование. Закладка рощи в теплице намечена на октябрь 2020 года.

Учёные Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (КФУ) высадят первую в стране промышленную оливковую рощу в теплице. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Для оливковых деревьев подходит субтропический климат Южного берега Крыма — узкой полосы черноморского побережья полуострова. Так, в Никитском ботаническом саду растёт самая старая олива в Крыму, которой около 2000 лет. Однако крымская субтропическая территория слишком мала для выращивания оливы в промышленных масштабах.

  • Для выращивания оливок в открытом грунте в Крыму подходит только узкая полоса Южнобережья
  • © КФУ им. В.И. Вернадского

Для получения крупного урожая в более суровых для этой культуры условиях Степного Крыма было решено построить гигантскую теплицу на 1000 деревьев. По словам представителей вуза, в России и даже в мире это будет первая попытка вырастить огромную оливковую рощу в защищённом грунте.

«В условиях Степного Крыма температуры, негативным образом влияющие на развитие генеративных почек маслин, бывают нечасто, но и этого незначительного периода достаточно для полной потери урожая. При этом все остальные климатические условия пригодны для её выращивания. Мы решили провести научный эксперимент, обезопасив растение от низких температур путём высадки в защищённом грунте», — рассказал проректор КФУ Михаил Сергеев.

По словам Сергеева, в настоящее время ведутся работы по монтажу теплицы под оливу площадью 0,75 га. 

  • Подготовительные работы в оливковой теплице
  • © КФУ им. В.И. Вернадского

Кроме строительства самой теплицы, агрономы готовят почву под посадку и проводят систему полива на основе мелкодисперсных распылителей. Однако самой важной частью подготовительных работ является заготовка саженцев. 

«В начале июня мы нарежем черенки самых продуктивных деревьев в нашей роще в Форосе и возьмём биоматериал. Мы хотим попробовать получить посадочный материал двумя способами: укоренением черенков в теплице при помощи системы туманообразования, а также in vitro в нашем биотехнологическом комплексе. Нам важно получить посадочный материал любым способом, чтобы начать эксперимент в этом году», — добавил Сергеев.

Кроме местных крымских олив в теплице посадят черенки, привезённые из Иордании. Учёные КФУ и университета «Сириус» планируют адаптировать южные сорта к низким температурам при помощи генетического редактирования. Закладка рощи намечена на октябрь 2020 года. 

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