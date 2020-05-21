Объём господдержки аграриев Крыма составит 2,8 млрд рублей

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в текущем году объём государственной поддержки агропромышленного комплекса республики составит 2,8 млрд рублей.

«Глава государства отметил риски снижения доходов в АПК и важность поддержки аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья. В текущем году объём государственной поддержки агропромышленного комплекса Крыма составит 2,8 млрд рублей», — приводит РИА Новости Крым слова Аксёнова.

Он отметил, что с начала года крымские сельхозпроизводители приобрели 60 единиц сельхозтехники по льготным программам Росагролизинга на 154 млн рублей.

Всего до конца года планируется приобрести более 400 единиц техники.

Аксёнов добавил, что в целом в 2020—2024 годах объём государственной поддержки АПК Крыма составит более 13,4 млрд рублей.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», на финансирование производителей сельскохозяйственных товаров и своевременное проведение сезонных работ в Удмуртии в 2020 году предусмотрели более 2,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.