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Крымские виноделы увеличили объёмы производства в три раза за пять лет

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Крымские винодельческие предприятия увеличили производство тихого вина почти втрое за пять лет.
Крымские виноделы увеличили объёмы производства в три раза за пять лет
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

«Анализ динамики производства винодельческой продукции республики показывает, что за последние пять лет резко возрос объём производства столового вина, или так называемых тихих вин. Объёмы производства выросли практически в три раза, что свидетельствует об изменении вкуса граждан России», — заявил замминистра сельского хозяйства республики Сергей Петелин на круглом столе в МГИМО.

По его словам, это глобальная тенденция: объёмы потребления и производства столового вина растут во всём мире.

Как напомнил Петелин, в регионе работает 23 винодельчески предприятия, из них 16 предприятий полного цикла.

В сентябре 2019 года первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал повышение с 2020 года акцизов на вина.

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