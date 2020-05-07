«Название такое — слово боевое»: #СтраницыПобеды публикуют типографическое посвящение городам, затронутым Второй мировой
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«Во время войны мощные прожекторы, освещавшие всё небо, защищали Москву от авианалётов. Мы рассказываем об этом, используя два стилизованных луча, направленных на буквы. Этот «свет» влияет на разборчивость букв и на восприятие слова в целом», — рассказали о своей работе дизайнеры из Британии Liam + Jord.
Москва подвергалась налётам авиации нацистской Германии с июля 1941 года. За всё время войны люфтваффе 134 раза пыталось нанести удары по столице. Но лишь считаному количеству самолётов противника удалось проникнуть в воздушное пространство города.
На конец июля 1941 года 1-й корпус Московской зоны ПВО, защищавший непосредственно столицу, имел в своём распоряжении более тысячи зенитных орудий и более 300 пулемётов, около 600 прожекторов и более 100 заградительных аэростатов. Также в оперативном подчинении зоны находился 6-й истребительный авиационный корпус ПВО, который к тому времени имел на вооружении порядка 600 истребителей.
Первый массированный налёт на Москву произошёл в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Даниил Журавлёв, командовавший в те дни Московским фронтом противовоздушной обороны, вспоминал:
«В общей сложности в воздухе было до 70 бомбардировщиков. Они летели на высоте 2—3 тыс. метров, стараясь строго выдерживать направление вдоль шоссе и железных дорог, идущих к Москве... На пути немецких самолётов в небо то и дело поднимались лучи прожекторов, и сразу же их атаковали наши истребители. Некоторым бомбардировщикам приходилось преждевременно освобождаться от своего смертоносного груза и ложиться на обратный курс».
В серии «Название такое — слово боевое» есть логотипы не только российских городов.
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Надписи типа Arbeit macht frei («Работа делает свободным») висели над входом во многие нацистские концлагеря, но самая известная — в концентрационном лагере Аушвиц рядом с польским городом Освенцим. Она была выкована узником-слесарем №1010 Яном Ливачем в 1940 году. Согласно рассказам прошедших через концлагерь, буква «B» перевёрнута вверх ногами специально — в знак протеста. Она является посланием заключённых следующим поколениям.
«Наш логотип посвящён 1,3 млн людей, которые пережили невообразимый ужас внутри самого известного в истории концентрационного лагеря. Наша задумка в том, чтобы логотип был похож на историческую надпись на воротах Аушвица I — от перевёрнутой «В» до общей формы текста, — рассказывают о своей работе Liam + Jord. — Нас поразила история о перевёрнутой букве «В», мы должны были это отобразить. Буква «Н» в логотипе похожа на железнодорожные пути и связывает два лагеря — Аушвиц I и Аушвиц II».
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В августе 1944 года польское население Варшавы восстало против немецких оккупантов. Восстание, организованное командованием Армии крайовой (АК) и польским правительством в изгнании (сбежавшим в Лондон), началось 1 августа и продолжалось по 2 октября. Это было второе масштабное восстание в городе после подавленного бунта в Варшавском гетто весной 1943 года.
Получив известие о новом восстании, Адольф Гитлер приказал стереть Варшаву с лица земли, уничтожив всё её население. К октябрю восстание было подавлено. Около 17 тыс. участников сопротивления погибли, ещё около 6 тыс. были тяжело ранены. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отдал приказал разрушить все здания в городе, сохранив только необходимую инфраструктуру для обороны. Так немцы уничтожили более 80% строений города.
«С ожесточённостью изощрённых садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стёрты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв», — писал в своих воспоминаниях маршал Георгий Жуков.
Британские дизайнеры Liam + Jord ранее работали над серией анимаций «Шрифт «Май»: Кинетическая типографика» для проекта #СтраницыПобеды. Черпая вдохновение в общеевропейском опыте, они отдают дань признательности ушедшим, а также подчёркивают пацифистский дух своих работ.
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