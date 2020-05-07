«Название такое — слово боевое»: #СтраницыПобеды публикуют типографическое посвящение городам, затронутым Второй мировой

К 75-летию Победы тандем дизайнеров Liam + Jord создал логотипы городов, которых не пощадила Вторая мировая война. Минималистичные работы, представленные в рамках серии «Название такое — слово боевое» проекта #СтраницыПобеды, объединяют в себе название города и элемент, который наиболее ярко ассоциируется с историей этого города в дни войны.

«Во время войны мощные прожекторы, освещавшие всё небо, защищали Москву от авианалётов. Мы рассказываем об этом, используя два стилизованных луча, направленных на буквы. Этот «свет» влияет на разборчивость букв и на восприятие слова в целом», — рассказали о своей работе дизайнеры из Британии Liam + Jord.

Москва подвергалась налётам авиации нацистской Германии с июля 1941 года. За всё время войны люфтваффе 134 раза пыталось нанести удары по столице. Но лишь считаному количеству самолётов противника удалось проникнуть в воздушное пространство города.

На конец июля 1941 года 1-й корпус Московской зоны ПВО, защищавший непосредственно столицу, имел в своём распоряжении более тысячи зенитных орудий и более 300 пулемётов, около 600 прожекторов и более 100 заградительных аэростатов. Также в оперативном подчинении зоны находился 6-й истребительный авиационный корпус ПВО, который к тому времени имел на вооружении порядка 600 истребителей.

Первый массированный налёт на Москву произошёл в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Даниил Журавлёв, командовавший в те дни Московским фронтом противовоздушной обороны, вспоминал:

«В общей сложности в воздухе было до 70 бомбардировщиков. Они летели на высоте 2—3 тыс. метров, стараясь строго выдерживать направление вдоль шоссе и железных дорог, идущих к Москве... На пути немецких самолётов в небо то и дело поднимались лучи прожекторов, и сразу же их атаковали наши истребители. Некоторым бомбардировщикам приходилось преждевременно освобождаться от своего смертоносного груза и ложиться на обратный курс».

В серии «Название такое — слово боевое» есть логотипы не только российских городов.

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Надписи типа Arbeit macht frei («Работа делает свободным») висели над входом во многие нацистские концлагеря, но самая известная — в концентрационном лагере Аушвиц рядом с польским городом Освенцим. Она была выкована узником-слесарем №1010 Яном Ливачем в 1940 году. Согласно рассказам прошедших через концлагерь, буква «B» перевёрнута вверх ногами специально — в знак протеста. Она является посланием заключённых следующим поколениям.

«Наш логотип посвящён 1,3 млн людей, которые пережили невообразимый ужас внутри самого известного в истории концентрационного лагеря. Наша задумка в том, чтобы логотип был похож на историческую надпись на воротах Аушвица I — от перевёрнутой «В» до общей формы текста, — рассказывают о своей работе Liam + Jord. — Нас поразила история о перевёрнутой букве «В», мы должны были это отобразить. Буква «Н» в логотипе похожа на железнодорожные пути и связывает два лагеря — Аушвиц I и Аушвиц II».

© facebook.com/PobedaPage

В августе 1944 года польское население Варшавы восстало против немецких оккупантов. Восстание, организованное командованием Армии крайовой (АК) и польским правительством в изгнании (сбежавшим в Лондон), началось 1 августа и продолжалось по 2 октября. Это было второе масштабное восстание в городе после подавленного бунта в Варшавском гетто весной 1943 года.

Получив известие о новом восстании, Адольф Гитлер приказал стереть Варшаву с лица земли, уничтожив всё её население. К октябрю восстание было подавлено. Около 17 тыс. участников сопротивления погибли, ещё около 6 тыс. были тяжело ранены. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отдал приказал разрушить все здания в городе, сохранив только необходимую инфраструктуру для обороны. Так немцы уничтожили более 80% строений города.

«С ожесточённостью изощрённых садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стёрты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв», — писал в своих воспоминаниях маршал Георгий Жуков.

Британские дизайнеры Liam + Jord ранее работали над серией анимаций «Шрифт «Май»: Кинетическая типографика» для проекта #СтраницыПобеды. Черпая вдохновение в общеевропейском опыте, они отдают дань признательности ушедшим, а также подчёркивают пацифистский дух своих работ.

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