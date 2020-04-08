Проекты RT к 75-летию Победы и видеоагентство Ruptly — в финале премии Shorty Awards

Телеканал RT стал финалистом Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях, — в 21 категории. На высшую награду претендуют видеоагентство RT Ruptly, книга исторического соцмедиапроекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и другие работы телеканала.

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), номинирован в шести категориях, в том числе «Образование», «Виртуальная реальность» и «Повествование». Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым.

Разработанный RT уникальный шрифт «Май» стал финалистом в номинации «Идентичность бренда». #ШрифтПобеды собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.

AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи, вышла в финал Shorty Awards в шести категориях, в том числе «Образование», «Креативное использование технологий» и «Книги и новости». Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram.

Интерактивный проект видеоагентства RT Ruptly «Дневник группы Дятлова: Последняя страница» — финалист в трёх номинациях: «Интегрированная кампания», «Мультиплатформенная кампания» и «Повествование». Соперниками видеоагентства RT стали в том числе Netflix, Sony Pictures Television, Nickelodeon, Universal Pictures и Vice Media. Иммерсивный проект Ruptly основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции.

Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, вышла в финал в категориях «Социальный активизм» и «Пользовательский контент». Команда Redfish рассказывала на платформах Facebook, Twitter и Instagram о протестных движениях во Франции, Эквадоре, Чили, Боливии и других странах.

Соцмедиапроект Ruptly — Maffick Media — стал финалистом в трёх номинациях, в том числе «Лучшее комедийное видео» за сатирический видеоролик ENN Reporter in the Middle East.

В 2019 году проект #Romanovs100 и приложение RT360 для просмотра панорамного контента завоевали высшую награду Shorty Awards. Трансляции Ruptly с протестов «жёлтых жилетов» во Франции выиграли золото в номинации «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире», обойдя Bloomberg Media.

The Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2020 году премия вручается в 12-й раз. Победители будут объявлены 3 мая.