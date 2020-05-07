RT проведёт спецэфир в честь 75-летия Победы

В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала.

Главный герой документального YouTube-сериала «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» — краевед Леонид Игнатенко. Он повторил путь советской армии в 1945 году.

Фильм создан в рамках цифрового спецпроекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает о Великой Отечественной войне в Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

В Twitter команда проекта ведёт реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей «в режиме реального времени» публикуют сообщения о последних месяцах войны.

В Instagram RT создаёт «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к строкам из фронтовых писем. Авторы проекта предлагают присоединиться к акции и опубликовать свою иллюстрацию.

В соцсети «ВКонтакте» креативный продюсер RT Анна Фёдорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями. Авторский подкаст #ЗвукПобеды вошёл в число рекомендаций «Новое и интересное» на главной странице Apple Podcasts в России.

RT также воссоздал момент исторического снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». Для реконструкции были использованы все доступные фотографии, сделанные советским военным корреспондентом Евгением Халдеем на крыше парламента, а также более 40 других снимков здания и окружающих домов.

О 75-летии Победы RT рассказывает на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне.

RT на испанском осветит истории участников войны из стран Латинской Америки и Испании. RT на арабском представит серию роликов о крупных сражениях, главных военачальниках и городах-героях. RT France покажет интервью с французскими ветеранами и историками, авторами книг о Второй мировой войне.

RT Deutsch расскажет историю ветерана Владимира Вареника, который дошёл до Берлина в 1945 году, но не смог оставить надпись на стенах Рейхстага. В условиях пандемии коронавируса RT организовал онлайн-встречу ветерана с немецким парламентарием, который предложил ему передать эту надпись спустя 75 лет. Через несколько дней после интервью Вареник умер.

Его послание теперь хранится на видном месте в кабинете немецкого депутата в здании бундестага: «Планета Земля — наш общий дом. А мы — соседи в этом доме, ближние и дальние. И нам пора жить в нём по-соседски».

Серию материалов подготовило и видеоагентство Ruptly.

Ранее RT запустил международный проект #ПочтаПобеды, в котором рассказал истории ветеранов Второй мировой войны и предложил зрителям из разных стран отправлять им письма. В рамках акции было получено несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и других стран.