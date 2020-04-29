RT вышел в финал интернет-премии Webby Awards в шести номинациях

Документальный VR-фильм RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, книга исторического проекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), а также работы видеоагентства Ruptly и проекта In The Now стали финалистами Webby Awards — престижной международной премии, отмечающей наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере.

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), номинирован на премию в трех категориях – «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съёмка», «Новости» и «Анимация».

Фильм, сочетающий элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым.AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, созданного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, вышла в финал в категории «Лучшее использование дополненной реальности». В рамках #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. AR-книга проекта объединила фотографии начала XX века с технологиями дополненной реальности.

Прямые эфиры видеоагентства Ruptly c акций протеста «желтых жилетов» во Франции – в финале Webby Awards в категории «Видео: События и лайвстримы». Ролик соцмедиапроекта In The Now (Maffick) cтал финалистом в номинации «Социальное видео: Образование и открытие». Видео рассказывает трагическую историю британского блогера, умершего от рака спустя несколько дней после свадьбы.

Проекты RT будут бороться за People's Voice Award — премию по итогам зрительского голосования Webby Awards. Голосование открыто на сайте до 7 мая.

В финал Webby Awards 2020 в разных номинациях также вышли BBC, CNN, HBO, The Washington Post, Al Jazeera, National Geographic и другие крупные мировые бренды.

Ранее RT уже дважды становился обладателем Webby Awards по результатам голосования зрителей. В 2018 году премию завоевал проект телеканала RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени».

В 2016 году победу одержала группа digital-проектов RT — аккаунты телеканала на платформах Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud и Coub, а также страница RT Play, предлагающая пользователям информационно-развлекательные видео.

Webby Awards, «самая почётная премия в области интернета», по мнению New York Times, ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях. В жюри премии входят более тысячи профессионалов веб- и медиарынка. Объявление победителей пройдет 19 мая на сайте премии.