RT вышел в финал интернет-премии Webby Awards в шести номинациях

Документальный VR-фильм RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, книга исторического проекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), а также работы видеоагентства Ruptly и проекта In The Now стали финалистами Webby Awards — престижной международной премии, отмечающей наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере.