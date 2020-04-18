«Становятся абсолютно стерильными»: специалист по дезинфекции — о радиационной обработке медицинских изделий

Дезинфекция медицинского оборудования и экипировки на ускорителе электронов позволяет сделать эти изделия «абсолютно стерильными» и безопасными для человека. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал Дмитрий Шерстень, генеральный директор сети центров промышленной радиационной обработки «Стерион», дочернего предприятия госкорпорации «Росатом». По его словам, из-за пандемии коронавируса предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Специалист также отметил, что уже к маю центр сможет ежемесячно стерилизовать до 300 тыс. специальных пробирок — систем для транспортировки вирусов и до 10 млн масок в неделю.

— Пандемия коронавируса затронула буквально все сферы жизни. Как она отразилась на вашей работе? Какие задачи стоят сейчас перед вашим предприятием?

— Перед нами сейчас стоит важная задача по стерилизации медицинских масок и систем для транспортировки вирусов, в том числе для SARS-CoV-2. Предприятие теперь функционирует круглосуточно, организован трёхсменный режим, хотя раньше мы работали в две смены.

Транспортные системы и маски приезжают небольшими партиями, но часто, в любое время дня и ночи, и это потребовало перенастройки некоторых процессов.

— Стерилизация ионизирующим излучением на вашем оборудовании доступна только для заказчиков из России, или вы работаете и на экспорт?

— У нас есть несколько заказчиков из Белоруссии, и сейчас мы обсуждаем контракт с Арменией. Всё это частные компании, которые занимаются производством медицинских изделий. Однако они реализуют свою продукцию в России, поэтому им нужно проводить стерилизацию изделий на территории РФ.

— Есть ли разница между стерилизацией медицинских масок и транспортных систем?

— Процесс стерилизации единый, есть лишь некоторая разница в технологических приёмах. Основная действующая единица установки — линейный ускоритель электронов, который произведён на одном из предприятий госкорпорации «Росатом». Этот аппарат генерирует мощный поток электронов с высокой энергией, который проходит сквозь коробку и уничтожает ДНК абсолютно всех микроорганизмов — как патогенных, так и непатогенных. Обработанные таким образом продукты становятся абсолютно стерильными.

Как в России проходит производство клапанов для ИВЛ и стерилизация медицинского оборудования

Если говорить языком цифр, то наш метод обеспечивает микробиальную чистоту 10 в минус шестой степени. Это означает, что на миллион обработанных единиц может выжить всего одна колония микроорганизмов. То есть изделие становится безопасным для человека.

— А как быть с транспортными системами? Там ведь должна быть живая среда для вируса?

— Среда нужна, чтобы обеспечивать минимальную жизнедеятельность вируса — он не должен погибнуть за время транспортировки до лаборатории. А сама по себе транспортная система должна быть стерильной.

— Сколько таких транспортных систем ежедневно проходит стерилизацию на вашем предприятии?

— Сейчас мы наращиваем обороты. В апреле наша цель — провести стерилизацию 150 тыс. транспортных систем, в мае — 300 тыс. Начиная с июня — 550 тыс. ежемесячно.

— А по маскам какие цифры?

— Можем стерилизовать до 10 млн штук в неделю. Общий объём госконтракта по маскам — 60 млн единиц.

— Это общий объём по всем площадкам или только по вашему предприятию?

— Это заказ, который мы можем делать у себя на предприятии, а также с привлечением сторонних компаний, которые тоже проводят стерилизацию и входят в периметр госкорпорации «Росатом». Этим занимаются несколько производственных площадок, и сейчас все они выходят на максимальную производительность.