«Важно, чтобы все сидели дома»: российский биотехнолог — о тестах, вакцинах и способах борьбы с пандемией коронавируса

При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. В эксклюзивном интервью RT специалист рассказал, как продвигается разработка вакцины в разных странах мира, зачем каждому государству нужны разные тест-системы, а также назвал наиболее эффективные способы профилактики и лечения COVID-19.

— Павел Юрьевич, многие страны сейчас разрабатывают и выпускают тест-системы для выявления коронавируса. Почему так важно иметь разные варианты, а не найти какое-то универсальное решение?

— Чем больше тестов, тем лучше. Безусловно, у кого-то получается их делать лучше, у кого-то хуже. И это можно выявить только по анализу плазмы крови пациентов, которые сейчас болеют. Именно это делают Роспотребнадзор и другие организации, создающие тесты на основе антител.

— Когда возможно внедрение эффективных средств лечения и профилактики?

— Переливание плазмы крови от уже переболевших COVID-19 доступно и сейчас. Этот метод можно и нужно использовать. Следующий шаг — создание рекомбинантных антител, которые бы блокировали коронавирус. Это можно сделать примерно в одно время с вакциной.

В июне — июле будут первые клинические испытания, появятся первые данные об эффективности вакцины из Новосибирска. Полагаю, китайские коллеги создадут вакцину чуть раньше — просто потому, что они раньше начали работать над ней. Это заметно по тестам на те же антитела. Китайские тесты уже появились, а наши учёные ещё только создают и регистрируют свои.

— В таком случае почему не использовать зарубежные тесты, которые уже доказали свою эффективность?

Российские учёные создают свои тесты и вакцины

РИА Новости

© Илья Питалев

— Используя только зарубежные тесты, мы можем поставить себя в зависимость от таких поставок. Лучше, чтобы были доступны как китайские тесты, так и наши. То же и с вакцинами. Хорошо, если, допустим, новосибирский «Вектор», китайцы, американцы, французы и немцы создадут вакцины и мы будем выбирать, какую лучше применить, а не столкнёмся с ситуацией, когда нет вообще ничего.

— Минздрав предупредил, что вирус может распространяться в радиусе четырёх метров и держаться в воздухе три часа, а на предметах и до нескольких суток. Какие меры стоит принять в связи с этим, чтобы остановить заражение?

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— На улице концентрация вирусных частиц незначительная. Это естественные потоки, вирусная концентрация микрокапель, которые выдыхает человек, но они быстро разлетаются. Наибольшую опасность представляют закрытые, плохо вентилируемые помещения, где не соблюдается дистанция. И если ваша работа не связана со спасением жизни других людей, то сейчас самое время посидеть дома. Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию. Чем больше — тем лучше. Ну а в плохо вентилируемом помещении даже четыре метра вас не сильно спасут, если вы целый день проведёте с инфицированным человеком.

— Как считаете, когда стоит ожидать возвращения к привычному образу жизни?

— Надо понимать, что карантинные мероприятия дают нам передышку.

Инкубационный период вируса — две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут. От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых.

Искренне надеюсь, что при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю. Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома.