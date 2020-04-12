Опасный десерт: как бессимптомный носитель стал причиной вспышек брюшного тифа в США в начале XX века

С 1900 года в США начали происходить вспышки заболевания брюшным тифом. Лишь спустя семь лет удалось выяснить, что причиной заражения стала Мэри Маллон, кухарка, работавшая в домах обеспеченных американцев. Она была бессимптомным носителем — не болела сама, но заражала всех остальных, поскольку не соблюдала гигиену и не мыла руки, когда готовила пищу, в частности, своё фирменное мороженное с персиками. Десерт не проходил термическую обработку, которая убивает бактерии. Как игнорирование требований гигиены привело к распространению опасного заболевания в начале прошлого века — в материале RT.

Мэри Маллон родилась в Ирландии в 1869 году. Её мать во время беременности переболела брюшным тифом, который вызывают бактерии Salmonella typhi.

В 15 лет Мэри эмигрировала в США. С 1900 года она начала работать кухаркой в состоятельных семьях штата Нью-Йорк. Её фирменным блюдом было мороженое с персиками. Однако, в отличие от блюд, где продукты проходят термическую обработку, для мороженого все продукты используются сырыми.

Почти в каждой семье, где работала женщина, люди заболевали брюшным тифом. Иногда Мэри оставалась ухаживать за ними, что приводило только к распространению заболевания.

Владельцы одного из домов, где произошла вспышка, боялись, что никогда больше не смогут сдать его в аренду, и наняли специалиста по санитарии Джорджа Сопера, чтобы тот установил источник болезни. Таким образом, лишь спустя семь лет после первого заболевания удалось сопоставить факты и выяснить, что причиной цепочки заражений стала кухарка, мисс Маллон.

Сопер сообщил о результатах своих исследований в медицинском журнале, после чего информация попала в СМИ, которые дали женщине прозвище «тифозная Мэри». Специалист предположил, что сама Мэри не болеет брюшным тифом, но является переносчиком опасной бактерии-возбудителя болезни, которая с рождения живёт у неё в желчном пузыре. С желчью бактерии попадали в желудочно-кишечный тракт, а дальше через грязные руки Мэри — в восхитительное персиковое мороженое, после чего заражали брюшным тифом её работодателей.

Бессимптомный носитель

Мэри категорически отрицала факт своей болезни. Когда к ней впервые пришёл Сопер с просьбой сдать анализы, Мэри выгнала его.

«Я был дипломатичен, насколько это возможно, но мне всё же пришлось сказать, что подозреваю её в заражении людей, — вспоминал он о той встрече. — Она схватила двузубую вилку для разделки мяса и двинулась в мою сторону... Мне повезло сбежать от неё».

В США начала ХХ века в отношении ирландских эмигрантов существовали весьма нелестные стереотипы как о разносчиках болезней, и это оскорбляло мисс Маллон. К тому же, она не могла поверить (кстати, как и многие медики), что внешне абсолютно здоровый человек может быть носителем брюшного тифа.

В 1907 году Мэри всё же была признана опасной для общества и задержана, а затем принудительно помещена в больницу на острове недалеко от Манхэттена. В момент задержания женщина отказалась подчиниться сотрудникам правопорядка, которые прибыли, чтобы сопроводить её до больницы, где у неё должны были взять анализы.

«Поездка с ней до госпиталя была тем ещё приключением», — вспоминала доктор Сара Жозефина Бейкер.

В больнице у Мэри, наконец, взяли анализы, подтвердившие наличие тифоподобных бактерий. Ей предложили удалить желчный пузырь, где был очаг, но она отказалась. Женщина также призналась, что не очень хорошо соблюдала гигиену, поскольку не понимала смысла мытья рук, раз сама здорова.

Мисс Мэллон провела почти три года на карантине. Она добилась освобождения через суд, но ей поставили условие: никогда не работать на кухне.

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Мэри поначалу трудилась прачкой, но денег на жизнь не хватало. Поэтому она нарушила запрет и под псевдонимом вернулась к кулинарии: сначала в семьях, а потом и в больнице, где, разумеется, вспыхнула эпидемия брюшного тифа.

На этот раз «нулевую пациентку» вычислили куда быстрее. Мэри арестовали и, поскольку на сей раз она была в курсе своего диагноза, пусть и не верила в него, это уже посчитали преднамеренным заражением остальных. Бывшей кухарке вынесли вердикт о пожизненном карантине на том же острове.

Женщина провела там всю жизнь, став своего рода знаменитостью. Многочисленным журналистам, бравшим у неё интервью, было запрещено даже принимать стакан воды из рук «тифозной Мэри».

В 69 лет она умерла от пневмонии. Вскрытие подтвердило диагноз: все эти годы она носила бактерии, вызывающие брюшной тиф, в желчном пузыре, а ей самой они никак не вредили. Всего за время работы поваром от Мэри заразился 51 человек, как минимум трое умерли.

Вошли в историю

По данным эпидемиологов, после заболевания брюшным тифом 2—5% пациентов остаются носителями этой инфекции. И хотя, к счастью, существует не так много заболеваний с длительным хроническим носительством, случай Мэри Маллон стал не единственным в своём роде.

Так, известно о кейсе Тони Лабеллы, итальянского эмигранта, вызвавшего от 122 до 150 заболеваний брюшным тифом и пять смертей. На счету некоего «тифозного Джона», который проводил экскурсии по горам Адирондак, 36 заразившихся человек, из которых умерли двое.

Мэри также была не единственной, кто нарушал запрет на готовку для посторонних. Альфонс Котильс, владелец ресторана и пекарни в Нью-Йорке, продолжал работать там даже после официального решения суда не делать этого. В итоге судья признал, что мужчина представляет существенную опасность для общества, однако стал помещать в тюрьму или карантин.

Проблема не решена

Впрочем, бессимптомное носительство не ограничивается брюшным тифом. Подобная ситуация была на Филиппинах с «холерной Долорес».

Женщина заразилась в августе 1962 года во время эпидемии и продолжала выделять вибрионы холеры. Бактерии, так же, как и у Мэри, спрятались в её желчных путях.

«Это примеры бактерионосительства, — пояснил RT советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. — Считается, что человек переболел инфекцией и носительство кончилось. Но в отдельных случаях бывает, что это выявляется постфактум. Если бы Долорес или Мэри своевременно обследовали и обнаружили, что они являются носителями, они не заразили бы столько людей».



Руководитель кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета и главный внештатный эпидемиолог РФ Николай Брико отметил, что для медицины случаи с бессимптомными носителями по-прежнему представляют сложность: «За решение проблемы брюшнотифозного носительства обещана Нобелевская премия. Шли даже на удаление желчного пузыря у таких пациентов. Но и это, к сожалению, не всегда освобождает человека от носительства опасной бактерии. Проблема так и не решена».

Забота о других

История, которая случилась в США в начале ХХ века, может служить назиданием тем, кто безответственно относится к необходимости соблюдения карантина и элементарных санитарных мер во время пандемии COVID-19. Несомненно, новый вирус пока недостаточно изучен, однако уже выявлены случаи бессимптомного течения болезни, при котором самочувствие самого носителя не ухудшается, а потому он может и не знать о том, что заражён. Тем не менее такие люди представляют опасность для окружающих.

При этом у Мэри, по крайней мере, до первого визита к ней Сопера, было оправдание —она даже не могла предположить, что является носителем болезни, поскольку в то время уровень медицины и информированности населения были куда ниже, чем сейчас. Однако в наши дни ситуация обстоит совсем иначе, и людям нужно более ответственно подходить к соблюдению введённых правительством мер.

«Каждый человек, который столкнулся с инфекцией, должен понимать, что он обязан защитить не только своё здоровье, но и здоровье своих близких. Эта мера не прописана ни в Конституции, ни в особых правилах, у нас не объявлена чрезвычайная ситуация. Но тем не менее каждый гражданин нашей страны должен ответственно относиться к своему здоровью», — подчёркивает Николай Брико.

Виктор Малеев ещё раз напомнил, какие элементарные правила нужно соблюдать, особенно сейчас: «Обязательно мыть руки и перед едой, и после еды, регулярно мыться самому. Тщательно мыть фрукты и овощи. Разогревать пищу хотя бы до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы вирус погиб».

В условиях эпидемии надо особенно внимательно относиться к дезинфекции, продолжает эксперт. «Руки протирать дезинфицирующим раствором, салфетками. Дома чаще делать влажную уборку, протирать пыль, проветривать помещения. Очень хорошо, если у кого-то есть ультрафиолетовые дезинфекторы. Только не надо находиться рядом или использовать приборы с прикрытым ультрафиолетом», — резюмировал он.