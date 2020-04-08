В Петербурге обсудили законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутаты петербургского законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Как передают «Невские новости», документ предусматривает введение административной ответственности в виде штрафов за нарушение ограничений, необходимых для спасения жизни и здоровья горожан во время борьбы с распространением коронавируса.

Отмечается, что ответственность предусмотрена для граждан (около 4 тыс. рублей), должностных лиц (от 30 до 40 тыс. рублей) и организаций (от 200 до 300 тыс. рублей).

В законодательном собрании предложили наделить соответствующими полномочиями комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также районные администрации.

Ранее в Москве пояснили, кому могут грозить штрафы за нарушение самоизоляции.

Заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.