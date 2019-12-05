Самые глубокие, длинные, необычные: учёные представили первый атлас пещер России
- Кизил-Коба (Красная пещера в Крыму) и пещера Таврида (справа).
- © Александр Гусев/ МГУ / Wikimedia Commons
Учёные из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), нескольких институтов Российской академии наук и ряда российских вузов при участии и финансовой поддержке Русского географического общества представили «Атлас пещер России» — первое энциклопедическое издание о самых интересных пещерах страны. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.
«В России известно около пяти тысяч пещер. Это только те, которые открыты, а на самом деле их может быть намного больше. В атлас вошли 176 уникальных пещер — самые крупные, глубокие, длинные и наиболее интересные», — рассказал в беседе с RT один из составителей издания — ведущий научный сотрудник МГУ Александр Гусев.
В атлас включены подробные описания 176 пещер, включая карстовые, лавовые, ледниковые, гравитационные, волноприбойные и другие. Также в книге опубликован перечень 442 крупнейших пещер (длиннее 500 м и глубже 100 м). Издание содержит 950 фотографий, 168 топосъёмок, более 30 таблиц и 60 карт и схем. По мнению составителей, оно предназначено не только для специалистов, но и для широкой аудитории. В атласе приведены занимательные сведения об экологии, минералогии, гляциологии, археологии, палеонтологии, биологии и происхождении пещер, истории их открытия и исследований.
По словам Гусева, в издание также включены пещеры, которые представляют большую ценность с точки зрения геологии, химии и многих других наук. В некоторых из таких пещер учёные сделали крупнейшие археологические и палеонтологические открытия. Самая известная из них — Денисова пещера на Алтае. Именно в ней в 2008 году были впервые найдены останки денисовских людей — особой ветви в эволюции рода Homo.
- Археологические работы в одной из галерей Денисовой пещеры
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Не менее интересной для учёных оказалась пещера Таврида, открытая в 2017 году при строительстве одноимённой трассы из Симферополя в Севастополь. Она оказалась абсолютно нетронутой человеком, и её недра представляют настоящий рай для палеонтолога. По данным учёных, после окончания работы научной экспедиции пещера будет переоборудована в туристический комплекс.
- Пещера Таврида
- © РГО
В атлас, помимо российских, также включены четыре самые глубокие пещеры мира, которые находятся в Абхазии. По словам Александра Гусева, они весьма подробно изучены отечественными спелеологами.
Наиболее глубокие пещеры в нашей стране находятся на Северном Кавказе — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Большом Сочи. Самая глубокая из них — 900-метровая пещера Горло Барлога, открытая в 1994 году в Карачаево-Черкесии. Своё название она получила в честь одного из персонажей знаменитого романа «Властелин колец».
По словам составителей, наиболее длинные пещеры России находятся в Сибири. Длина расположенной в Иркутской области Ботовской пещеры составляет около 70 км. Вторая по протяжённости пещера Большая Орешная в Красноярском крае — 47 км.
Большую популярность среди дайверов снискала также вошедшая в атлас подводная Ординская пещера в Пермском крае, длина её подводной части — 4,5 км. Также в книге описана уникальная Шеки-Хьех с серными источниками, обнаруженная в Чеченской Республике.
- Подводная Ординская пещера
- Gettyimages.ru
- © Barcroft
Как следует из книги, в стране много экскурсионных пещер, и некоторые из них, вроде ледяной Кунгурской, известны с дореволюционных времен. При этом в стране насчитывается немало пещер, обладающих огромным туристическим потенциалом. По информации Александра Гусева, в настоящее время многие уникальные пещеры в Сибири оборудуются для экскурсионных посещений.
«Данная книга является фактически энциклопедией современных знаний о пещерах России и процессах, происходящих в них. Она не имеет аналогов среди спелеологической литературы, выпущенной ранее в России и СССР, и практически не имеет аналогов в мире», — подытожил Александр Гусев.
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