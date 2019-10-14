«Параллельные «человечества»: российский антрополог — о новых технологиях изучения прошлого и наследии древних людей

Современного человека всё больше волнуют вопросы его происхождения и развития, и новые технологии позволяют находить на них ответы. Такого мнения придерживается российский антрополог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Мария Медникова. Она приняла участие в проходящем в Москве XIV Всероссийском фестивале NAUKA 0+. В беседе с RT исследователь рассказала о последних археологических находках на территории России и о наследии древних людей.

— Новости археологии и, в частности, антропологии, стали очень популярными в последние годы. По Вашему мнению, с чем это может быть связано?



— Антропологическая тематика действительно занимает первые строчки, выходит в топ научных новостей. Это связано с тем, что у современных учёных появился новый инструментарий, новые технологии, которые позволяют лучше исследовать находки, совершать больше открытий, дают возможность лучше понимать события прошлого. Также, на мой взгляд, происходит общая гуманизация научных знаний. Людей всё больше занимают вопросы, откуда мы пришли, почему мы такие и какими мы будем. Это происходит в том числе и потому, что мы уже не заняты такими непосредственными вопросами, как выживание, и можем посвятить себя важным теоретическим исследованиям.

— Выходит, образ археолога, который сидит в большой яме и дни и ночи напролёт увлечённо что-то ищет, тоже уходит в прошлое?

— Археология — замечательная наука. И кроме той работы, о которой вы говорите, у нас теперь существует огромное количество новых методов исследования, прежде всего связанных с трёхмерной визуализацией объектов. Мы создаём цифровые копии отдельных находок — археологических памятников. Мы исследуем кости человека прошлого и узнаём, как и насколько долго он жил, чем болел и чем питался, каковы были его профессиональные занятия. Отдельно огромный интерес вызывает всё, что так или иначе связано с происхождением людей как таковых. На территории нашей страны есть ключевые находки и памятники, которые уже сейчас позволяют нам отвечать на такие вопросы.

— Почему именно Homosapiens? Как так вышло, что в эволюционной гонке сошли с дистанции неандертальцы и денисовцы?



— Мы крайне гордимся тем, что последние открытия связаны с теми находками, которые были сделаны на территории нашей страны (первые останки денисовского человека были обнаружены в одноимённой пещере в Алтайском крае в 1984 году. — RT). Параллельные «человечества»: неандертальцы, денисовцы и Homo Sapiens взаимодействовали между собой. Причём и денисовцы, и неандертальцы существовали на протяжении многих сотен тысяч лет. Они оставили свой след в материальной культуре и в наших генах. До 2% неандертальского генетического наследия есть у каждого из нас, а в Азии, Меланезии, Австралии — до 6% денисовского наследия. Это очень важно — от этих людей к нам перешли некоторые ценные свойства. Например, особенности нашего иммунитета достались нам от неандертальцев и, возможно, даже заболевания наподобие диабета второго типа, но это вопрос дискуссионный. Теперь известно, что денисовцы жили в высокогорных условиях, поэтому адаптация к кислородному голоданию, по-видимому, тоже их наследие.

Антрополог Мария Медникова о наследии неандертальцев и денисовских людей

— В своей лекции здесь, на XIV Всероссийском фестивале NAUKA 0+, Вы говорили о жизни доисторических детей. Какой она была?



— Жизнь была, безусловно, тяжёлая. В своей лекции я рассказываю о различных интересных методических ключах в исследовании очень маленьких детей, младенцев. Раньше эта категория почти не принималась во внимание. Но благодаря исследованиям, проведённым за последние несколько десятков лет зарубежными и отечественными авторами, мы получили возможность понять, как формировались дети. Это имеет очень большое значение, потому что детство — очень важный период в жизни человека.

— На Ваш взгляд, на какие открытия российских археологов стоило бы обратить особое внимание?

— Например, одна из важных находок на территории Дагестана связана с очень ранней эмиграцией людей из Африки на Кавказ. Порядка 2 млн лет назад они там жили, охотились. Там же было обнаружено одно из самых ранних каменных орудий древнего человека.