В Крыму строители «Тавриды» открыли объездную дорогу вдоль карстовой пещеры

В Крыму завершены работы по строительству временной объездной дороги вдоль карстовой пещеры, обнаруженной в районе посёлка Зуя Белогорского района.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Как заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров, движение транспорта уже открыто.

«Это даёт нам возможность продолжить работы по строительству основного хода «Тавриды», проходящего над пещерой», — отметил он.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.