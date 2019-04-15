В Крыму строители «Тавриды» открыли объездную дорогу вдоль карстовой пещеры
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Как заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров, движение транспорта уже открыто.
«Это даёт нам возможность продолжить работы по строительству основного хода «Тавриды», проходящего над пещерой», — отметил он.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.