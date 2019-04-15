В Крыму строители «Тавриды» открыли объездную дорогу вдоль карстовой пещеры

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В Крыму завершены работы по строительству временной объездной дороги вдоль карстовой пещеры, обнаруженной в районе посёлка Зуя Белогорского района.
В Крыму строители «Тавриды» открыли объездную дорогу вдоль карстовой пещеры
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Как заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров, движение транспорта уже открыто.

«Это даёт нам возможность продолжить работы по строительству основного хода «Тавриды», проходящего над пещерой», — отметил он.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.

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