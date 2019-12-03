На трассе «Таврида» запустили рабочее движение транспорта над пещерой, найденной в 2018 году

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На трассе «Таврида» запустили рабочее движение транспорта над пещерой, найденной в районе строительства в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу АО «ВАД».
На трассе «Таврида» запустили рабочее движение транспорта над пещерой, найденной в 2018 году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Над пещерой установлена специальная монолитная плита, которая способна выдержать серьёзные транспортные нагрузки.

«Запуск транспорта по трассе над пещерой позволит существенно улучшить безопасность, избежать пробок, периодически возникающих на временной дороге перед Зуей, и сократить время в пути», — отметили в компании.

В апреле, как сообщал «Крыминформ», в Крыму заявили о решении транспортной проблемы под Феодосией благодаря трассе «Таврида».

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