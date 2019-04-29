В Крыму заявили о решении транспортной проблемы под Феодосией благодаря трассе «Таврида»
- РИА Новости
«Наша дорожная сеть республики в прошлом году очень сильно была перегружена. До строительства трассы «Таврида» в республике был, конечно, транспортный коллапс. Узким местом был участок от Керчи до Феодосии. Просто стояла пробка», — сказал Карпов на заседании общественного совета по строительству Крымского моста.
Речь идёт об участке дороги в районе посёлков Приморский и Береговое.
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