«Критика президента абсолютно обоснованна»: Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на космодроме Восточный

Причастные к хищениям при строительстве космодрома Восточный отстранены от работ, а некоторые из них уже сидят в тюрьме. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив, что критика президента Владимира Путина, относящаяся к проблеме коррупции при реализации проекта, абсолютно обоснованна. По словам главы госкорпорации, ряд объектов на космодроме будут достроены в течение ближайших нескольких лет. Рогозин также рассказал о переговорах с Казахстаном по вопросам космической программы, а также выразил готовность возобновить сотрудничество с Украиной в этой сфере, если между Киевом и Москвой нормализуются отношения.

Лица, причастные к хищениям при строительстве космодрома Восточный, отстранены от работ. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По его словам, коррупционные дела, связанные с реализацией проекта, относятся к 2014 году, когда были выявлены массовые нарушения в ходе строительства.

«Критика президента РФ абсолютно обоснованна. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдалённых», — заявил Рогозин.

Он также указал, что строительство второй очереди космодрома, расположенного в Амурской области, ведётся «на совершенно иных принципах».

«Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются с казначейского аккредитива. Никаких оснований сегодня беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет. Каких-то фактов тревожных тоже нет», — пояснил глава «Роскосмоса».

В то же время Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости, указал, что ряд объектов для запуска ракет «Союз» с космодрома Восточный будет достроен в течение ближайших лет, тогда как технический и стартовый комплексы будут вводиться в эксплуатацию с первого квартала 2020 года.

Дмитрий Рогозин и Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

Вопрос о коррупции при строительстве космодрома Восточный поднял накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Глава государства заявил о хищениях сотен миллионов при реализации проекта «практически общенационального характера».

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — пояснил президент.

Также по теме «Порядок навести не удалось»: Путин рассказал о хищениях при строительстве космодрома Восточный Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе реализации проекта космодрома Восточный были похищены сотни миллионов рублей. Об...

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что претензии главы государства не относятся к нынешнему руководству «Роскосмоса». Он также уточнил, что при строительстве первой очереди космодрома на Дальнем Востоке было похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть 3,5 млрд. По делам о хищениях в общей сложности осудили 32 человека.

«В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти. Сейчас в работе у СК ещё по тем «хвостам» Восточного пять уголовных дел», — добавил Песков.

Первый камень в основание космодрома Восточный был заложен в августе 2010 года. Возведение первого стартового комплекса началось в 2012 году, однако его строительство сопровождалось множеством нарушений и коррупционных скандалов.

«С 2014 года выявлено 17 тыс. различных нарушений закона, более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тыс. мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд», — отмечал в ноябре 2018 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Космодром Байконур и сотрудничество с Украиной

Во вторник, 12 ноября, Дмитрий Рогозин, участвовавший в международном форуме «Байконур — колыбель мировой космонавтики» в Нурсултане, подчеркнул, что казахстанский космодром будет задействован в рамках пилотируемой программы Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года.

Он также выразил надежду на подписание до конца 2019-го соглашения о модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур («Гагаринский старт») и скорое согласование документа по работам на проекте «Назарбаевский старт».

«Для этого Казахстан должен будет одобрить соглашение 2018 года о разделении функций между Россией и Казахстаном — кто чем занимается. То есть мы делаем ракету, в 2022 году она должна быть завершена и готова к лётным испытаниям. Казахстан вкладывается в модернизацию стартовой инфраструктуры», — пояснил Рогозин.

Гендиректор «Роскосмоса» также выразил готовность в будущем возобновить взаимодействие с Украиной в космической отрасли. По его словам, 25 сентября, после последнего пуска ракеты «Союз ФГ», он видел слёзы на глазах «хмурых и серьёзных опытных специалистов, которые считали, что на этом прерывается это сотрудничество».

«Но, если когда-то ситуация изменится в политическом плане и мы снова сможем вернуться к сотрудничеству, скажу свою личную точку зрения: я был бы этому очень рад», — заметил он.

Кроме того, Рогозин рассказал о ведении переговоров с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о возможных полётах их граждан в космос.

Напомним, что в сентябре в экипаж космического корабля «Союз МС-15» вошёл первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Он пробыл на орбите восемь дней.