Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»

Украинские специалисты, обеспечивавшие работу системы управления ракет-носителей «Союз ФГ», эксплуатация которых завершилась в среду, 25 сентября, 70-м пуском, работали с «Роскосмосом» профессионально. Об этом, как пишет Интерфакс, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Я хотел бы сказать слова благодарности тем, кто эту ракету создавал. Она славно послужила российскому и международному космосу, выводя пилотируемые корабли с международными экипажами в интересах Международной космической станции», — сказал он после пуска ракеты.

Как отметил Рогозин, на пуске присутствовали украинские специалисты, которые, несмотря на проблемы в межгосударственных отношениях, «очень профессионально продолжали сопровождать работу системы управления» на ракете «Союз-ФГ».

«Я бы хотел просто их поблагодарить. Раньше мы были одной семьёй, я надеюсь, что когда-нибудь мы снова будем одной семьёй», — подчеркнул он.

Ранее с космодрома Байконур был произведён пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15».

На борту корабля находился первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

RT вёл прямую трансляцию.