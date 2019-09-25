Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
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- РИА Новости
«Я хотел бы сказать слова благодарности тем, кто эту ракету создавал. Она славно послужила российскому и международному космосу, выводя пилотируемые корабли с международными экипажами в интересах Международной космической станции», — сказал он после пуска ракеты.
Как отметил Рогозин, на пуске присутствовали украинские специалисты, которые, несмотря на проблемы в межгосударственных отношениях, «очень профессионально продолжали сопровождать работу системы управления» на ракете «Союз-ФГ».
«Я бы хотел просто их поблагодарить. Раньше мы были одной семьёй, я надеюсь, что когда-нибудь мы снова будем одной семьёй», — подчеркнул он.
Ранее с космодрома Байконур был произведён пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15».
На борту корабля находился первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.