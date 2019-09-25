Корабль «Союз МС-15» с космонавтами вышел на орбиту

Космический корабль «Союз МС-15», в экипаж которого входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, вышел на орбиту.

«С площадки №1 космодрома Байконур 25 сентября 2019 года в 16:57:42 мск стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15» на борту», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что все этапы полёта прошли в штатном режиме.

В 17:06 по московскому времени корабль отделился от третьей ступени носителя на необходимой орбите.

На борту, кроме первого в мире космонавта ОАЭ, находятся российский космонавт Олег Скрипочка и астронавтка Джессика Меир.

Стыковка с МКС запланирована в 22:45 мкс.

RT вёл прямую трансляцию старта.