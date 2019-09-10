Живые электрошокеры: обнаружен вид рыб, способных выдавать разряды до 860 вольт

Бразильские и американские биологи изучили ДНК электрических угрей из бассейна Амазонки и пришли к выводу, что они имеют дело не с одним видом рыб, как считалось раньше, а с тремя. Один из двух открытых видов, названный в честь Алессандро Вольта, способен выдавать разряды тока до 860 вольт — больше, чем любое другое живое существо.

Учёным из Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Национального музея естественной истории (США) удалось открыть два новых вида электрических угрей. Один из них способен выдавать разряды до 860 вольт — больше, чем какое-либо из известных науке живых существ. Также исследователи обнаружили, что угри способны собираться в небольшие стаи и координировать свои атаки для более успешной охоты и борьбы с хищниками. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

До сих пор считалось, что существует всего один вид электрических угрей. Он был открыт более 250 лет назад и описан Карлом Линнеем в 1766 году. По своему строению эти рыбы биологически ближе к сомам и карпам, но из-за внешнего сходства с угрями получили такое название. Электрических угрей отличает особый орган, способный выдавать разряды сильного переменного тока, и рыбы пользуются им для охоты, отпугивания хищников, а также для коммуникации и ориентирования.

Обычный электрический угорь Electrophorus electricus

globallookpress.com

© Reinhard, H./Arco Images GmbH

В своей работе бразильские и американские учёные взяли образцы ДНК у 107 особей из различных областей Амазонских джунглей: Бразилии, Суринама, Французской Гвианы и Гайаны. Затем исследователи изучили полученную ДНК и пришли к выводу, что имеют дело не с одним, а с тремя видами внешне очень схожих рыб. Этот вывод также подтвердился после изучения анатомии угрей и мест их обитания. Одним из самых важных критериев выделения особей в отдельный вид стало максимальное напряжение выдаваемого ими электрического разряда.

«Ключевым критерием для проведения различий стало для нас электрическое напряжение. Ранее для определения нового вида он не использовался», — говорит один из авторов работы, профессор Университета Сан-Паулу Наэрсиу Менезес.

Вид, выдающий рекордно высокое напряжение в 860 вольт, назвали Electrophorus voltai в честь изобретателя гальванической батареи Алессандро Вольта. Для сравнения, обычный электрический угорь Electrophorus electricus выдаёт разряд в 650 вольт.

Другой открытый вид электрических угрей назвали Electrophorus varii в честь ихтиолога Смитсоновского института Ричарда Вари, внёсшего большой вклад в изучение рыб бассейна Амазонки. Этот угорь способен выдавать разряды до 572 вольт. Ареалы проживания двух новых видов расположены южнее области распространения обычного электрического угря.

Вид Electrophorus varii

© eurekalert.org/D. Bastos

Учёные объясняют разницу в мощности электрического органа угрей условиями обитания трёх видов. Electrophorus voltai живёт в более быстрых и пресных реках, вода в которых хуже проводит электричество, а два других вида населяют медленные реки и озера. Их насыщенная солями вода лучше проводит электрические разряды, что позволяет угрям экономить энергию.

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Исследователям удалось также выявить новые особенности поведения угрей. Выяснилось, что эти рыбы могут собираться в стаи до 10 особей и координировать свои атаки для достижения лучшего эффекта — будь то отпугивание хищника или парализация жертвы. До сих пор считалось, что электрические угри ведут одиночный образ жизни.

Также оказалось, что их разряд обладает высоким напряжением, но очень маленькой силой тока (около 1 ампера, для сравнения — сила тока в бытовых сетях обычно составляет от 10 до 20 ампер). Учёные определили, что для усиления эффекта электрические угри выдают короткие мощные разряды переменного тока, после чего им требуется какое-то время для «подзарядки» своей биологической батареи.

Команда биологов продолжает работу в бассейне Амазонки. Исследователи намерены определить причину, вызывавшую разделение видов. Также, по мнению учёных, дальнейшее изучение особенностей электрических угрей поможет в разработке вживляемых устройств, которые смогут питать энергией медицинские сенсоры или протезы.