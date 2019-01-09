Предшественник косатки: учёные выяснили, кто был главным морским хищником эпохи эоцена

Морским хищником высшего порядка эпохи позднего эоцена был древний кит Basilosaurus isis. К такому выводу пришли специалисты берлинского Музея естествознания. Скелет этого существа, достигавшего 15 м в длину, был обнаружен в 2010 году недалеко от Каира. Исследователи пришли к выводу, что B. isis — дальний «предок» современных косаток. Как и эти китообразные, он в своё время находился на вершине пищевой цепи в водной среде.

Учёные из Музея естествознания в Берлине по результатам многолетнего исследования выяснили, что древний кит Basilosaurus isis являлся высшим морским хищником в эпоху позднего эоцена.

Окаменевшие останки этого вида базилозавров немецкие палеонтологи совместно с египетскими и американскими коллегами обнаружили ещё в 2010 году в 150 км от Каира в местечке Вади-аль-Хитан, также известном как «Долина китов». Около 40 млн лет назад здесь находилось море, поэтому эти территории буквально усыпаны останками древних водных обитателей.

Особенностью найденного скелета B. isis, которую сразу отметили учёные, стали хорошо сохранившиеся острые резцы и большие коренные зубы.

Также по теме «Боевое оружие» юрского периода: в Италии обнаружен новый род хищных динозавров Обнаруженные в итальянской Ломбардии останки хищного динозавра принадлежат неизвестному ранее роду древних гигантских рептилий —...

В ходе раскопок на месте желудка B. isis учёные обнаружили останки крупных рыб и одного из видов дорудонов (Dorudon atrox) — вымерших китообразных, живших в одно время с базилозаврами. При этом на скелетах черепах, рыб, а также детёнышей D. atrox, достигающих длины 1,5—2 м, были найдены следы укусов, которые, по мнению палеонтологов, оставили именно базилозавры.

«Доказательства хищничества среди китов эпохи эоцена ограничены, но с появлением новой информации из Вади-аль-Хитан их становится больше», — отмечают авторы на страницах своего исследования.

Скелет взрослой особи D. atrox достигает 5 м в длину. По мнению палеонтологов, B. isis как раз питался этими мелкими китами, а также крупными рыбами. Германские специалисты сравнивают B. isis с косаткой, которую ряд учёных считают современным морским сверххищником.

«B. isis из позднего эоцена, Левиафан Мелвилла (вымерший род кашалота. — RT) из позднего миоцена и современная косатка — три морских китообразных сверххищника. У нас недостаточно сведений о китах как о высших хищниках, существовавших на протяжении большей части кайнозойской эры. Безусловно, они должны быть изучены более тщательно», — считают исследователи.