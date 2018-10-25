Тест RT: что вы знаете о динозаврах?

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Татьяна Худякова
Динозавры обладали весьма совершенной дыхательной системой, выяснили учёные. Исследователи построили 3D-модель внутренних органов вымерших животных. Как оказалось, их грудная клетка и лёгкие были почти такими же, как у современных птиц. Кроме того, лёгкие были жёстко зафиксированы, то есть не могли расширяться или сжиматься, а кислород поступал в организм не только на вдохе, но и на выдохе. Благодаря этому динозавры могли развивать большую скорость, несмотря на разреженную атмосферу: в древности в ней было гораздо меньше кислорода. Пройдите тест RT и выясните, что вы знаете о динозаврах.
что вы знаете о динозаврах?
  • Gettyimages.ru
  • © ROGER HARRIS/SPL

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