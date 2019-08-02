Выбор пола: как черепахи приспосабливаются к изменениям климата

Учёные выяснили, что зародыши некоторых видов черепах способны перемещаться внутри яйца в целях терморегуляции собственного тела. Это влияет на пол эмбриона. При более низких температурах зародыши развиваются в самцов, а при более высоких — в самок. Как полагают исследователи, такое поведение эмбрионов рептилий позволяет поддерживать баланс самцов и самок в новых поколениях, а также выживать в условиях климатических изменений на планете.

Китайские и австралийские учёные установили, что эмбрионы некоторых видов черепах могут «выбирать» свой пол, перемещаясь внутри яйца. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Профессор Академии наук КНР Ду Вэйго отмечает, что результаты эксперимента позволяют исследователям лучше понять, как рептилии приспосабливаются к новым климатическим условиям, возникающим в результате глобального потепления.

«Ранее мы продемонстрировали способность эмбрионов пресмыкающихся в целях терморегуляции перемещаться внутри яйца, и нам стало интересно, может ли это отразиться на определении их пола, — подчеркнул Ду Вэйго. — Мы хотели узнать, может ли такое поведение смягчить воздействие глобального потепления на соотношение полов среди потомства этих видов, и если может, то как».

В ходе эксперимента учёные исходили из двух общеизвестных фактов. Во-первых, пол новорождённых черепах зависит от температуры инкубации яиц — при более низких зародыши развиваются в самцов, а при более высоких — в самок. Во-вторых, эмбрионы рептилий способны менять своё положение внутри яйца, передвигаясь в более тёплые или прохладные зоны.

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Учёные инкубировали несколько партий черепашьих яиц при разной температуре в лабораториях и естественных условиях. Половину яиц они обработали капсазепином — веществом, которое блокирует температурные рецепторы.

После того как черепахи появились на свет, исследователи подсчитали количество самцов и самок в каждой партии. Специалисты обнаружили, что из яиц, обработанных капсазепином, в основном вылуплялись детёныши одного пола — либо самцы, либо самки, в зависимости от температуры инкубации. В необработанных партиях, то есть в условиях, когда эмбрионы могли чувствовать температуру и регулировать её, меняя своё положение в яйце, соотношение самцов и самок было примерно равным и не зависело от внешних факторов.

Результаты эксперимента показали, что черепашьи эмбрионы могут изменять температуру своего тела почти на 5 °С. При этом пол зародышей меняется уже при её повышении или понижении более чем на 2 °С.

«Интереснее всего, что зародыш, перемещаясь внутри яйца, способен влиять на определение собственного пола», — отмечает Ду Вэйго.

Один из соавторов работы, профессор Ричард Шайн из Университета Маккуори (Австралия), пишет, что эмбрионы стремятся попасть в то место внутри яйца, где не слишком жарко или холодно. Учёный называет его «зоной Златовласки».

Черепаха с детёнышем

Reuters

© Denis Balibouse

Подобное поведение детёнышей рептилий поможет специалистам понять, каким образом черепахи выжили в периоды, когда средние температуры на Земле были гораздо выше, чем сейчас, утверждает профессор.

Как отмечает Ду Вэйго, эволюция закладывает в некоторые виды животных способность отвечать на подобные вызовы. По словам учёного, у ряда существ могут быть и другие стратегии борьбы с глобальным потеплением, которые ещё предстоит установить.