«Будет сложно, но мы это сделаем»: как новосибирские инженеры собираются восстанавливать бомбардировщик Ту-2

Специалисты Новосибирского государственного технического университета в беседе с RT рассказали о ходе работ по восстановлению советского бомбардировщика Ту-2. Ранее два таких самолёта, которые хранились в американском штате Невада, были выкуплены и доставлены в Россию для реставрации. К 100-летнему юбилею конструкторского бюро «Туполев» инженеры планируют поставить на крыло один из бомбардировщиков. Специалистам впервые предстоит отреставрировать старинную машину, хранившуюся в таких условиях.

Команда авиареконструкторов из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) восстановит редкий самолёт-бомбардировщик Ту-2 к 100-летнему юбилею конструкторского бюро «Туполев». Об этом в эксклюзивной беседе с RT сообщил руководитель работ, профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимир Бернс.

Цель — небо: в Новосибирске реставраторы поднимут в воздух фронтовой бомбардировщик Ту-2

Ту-2, также известный как АНТ-58 и самолёт «103», — двухмоторный советский высокоскоростной летательный аппарат времён Второй мировой, считается лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР того периода. При этом, по утверждению реставраторов, самолёт не успел во время войны поступить в массовое производство.

В конце августа два таких бомбардировщика, выкупленные отечественным фондом содействия сохранению военно-исторических самолётов «Крылатая память Победы» у музея авиационной техники War Eagles Air Museum в американском штате Невада, поступили в распоряжение вуза.

В случае успеха появится первый летающий Ту-2 в мире — все остальные сохранившиеся самолёты этой модели являются нерабочими музейными экспонатами.

Выгрузка разобранного бомбардировщика Ту-2

© НГТУ

«Ранее мы восстанавливали самолёты, которые были подняты из болот или со дна северных озёр, их быстро затягивало илом. Такие аппараты мало контактировали с кислородом, поэтому механические характеристики алюминия не изменились. А то, что привезли к нам после хранения на воздухе, надо проверять. По предварительным данным, оба прибывших самолёта хранились в штате Невада, там сухо, поэтому есть надежда, что металл сохранил прочность. Но чтобы выяснить это, нам придётся проверить их узлы на специальных стендах и даже разрушить некоторые из них.

С такой работой мы ещё не сталкивались, будет сложно, но мы это сделаем», — говорит Владимир Бернс.

В разговоре с RT Бернс рассказал, что его команда восстанавливает летательные аппараты с 1992 года. Им удалось поставить на крыло уже более 20 единиц советской военной авиатехники. Интерес к этой работе внутри страны растёт, и теперь многие модели, сделанные под заказ и проданные за рубеж, выкупаются соотечественниками. В России самолёты новосибирских авиаконструкторов участвуют в различных мероприятиях и часто снимаются в кино, утверждает Бернс.

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На авиасалоне МАКС в Жуковском, который открывается 27 августа, авиареконструкторы представят уже восстановленные самолёты, в том числе легендарные Ил-2 и МиГ-3, будет и отдельный стенд, посвящённый «тушкам».

«На нашем Ил-2 мы в прошлом году даже летали на Берлинский авиасалон по маршруту Москва — Брянск — Калуга — Гродно — Варшава — Познань — Берлин. Невозможно представить историю военной авиации без техники советского производства. Мы имели там оглушительный успех», — рассказывает Бернс.

Из-за возросшего интереса к технике военных лет у команды профессора Бернса нет сейчас даже свободного места для старта работ по восстановлению Ту-2. Заказов так много, что для нового проекта придётся арендовать или строить отдельное помещение, утверждает специалист.

Реставрационные работы должны завершиться к 100-летнему юбилею КБ Туполев

РИА Новости

© Александр Кряжев

«У нас в работе уже шесть самолётов, даже места пока не хватает. Во время МАКС будем договариваться с туполевцами, чтобы оказали нам помощь. За три года должны успеть восстановить Ту-2», — заключил Бернс.