Авторские модели барельефов нашли во время реставрации павильона «Биология» на ВДНХ

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Авторские модели барельефов обнаружили во время реставрации павильона «Биология» на ВДНХ, сообщает «Вечерняя Москва».
Авторские модели барельефов нашли во время реставрации павильона «Биология» на ВДНХ
  • ©mos.ru

Речь идёт о трёх небольших гипсовых квадратах, на которых изображены девушки и юноши за сельскохозяйственными работами.

«Именно по ним скульпторы изготовили полноразмерные барельефы для фасадов павильона. Кстати, их реставраторы уже привели в порядок в конце прошлого года. Сейчас мы прорабатываем возможность будущего экспонирования этих находок», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что реставрация интерьеров продолжается.

Павильон планируют открыть для посещения в 2019 году, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

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