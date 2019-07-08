В Госдуме рассказали о работах по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае

Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о работах по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае, сообщает «Крыминформ».

По его словам, строители рассчитывают приступить ко второй очереди работ в сентябре.

«В зале дивана воссоздадут фонтан прямоугольной формы, который к 1787 году отсутствовал. В советский период специалисты задумывались восстановить фонтан, но не смогли реализовать. В украинский период об этом речи и не шло. А в российском Крыму задача по восстановлению фонтана уже вошла в проект второго этапа противоаварийных и реставрационных работ», — сказал Бальбек после визита на объект.

Он уточнил, что проектная документация отправлена в Главгосэкспертизу. Заключение ждут в сентябре. Если будет получен положительный ответ, то строители сразу приступят к работе.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Госдуме предложили отреставрировать музей-усадьбу Николая Чернышевского в Саратове.