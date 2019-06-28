В Госдуме предложили отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского в Саратове
- Reuters
Как напомнил Володин, в 2028 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя, поэтому музейных работников призвали хорошо подготовиться к юбилею.
Проектно-сметная документация должна быть представлена до конца текущего года, затем необходимо начать реставрацию, добавил спикер Госдумы.
Ранее НСН сообщала, что в музее-усадьбе «Кусково» планируют отреставрировать 50 мраморных скульптур и бюстов, которые украшают парковую аллею.