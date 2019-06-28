В Госдуме предложили отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского в Саратове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели работает в Саратовской области, входящей в его избирательной округ. В частности, он предложил отреставрировать музей-усадьбу Николая Чернышевского в столице региона, сообщает издание «Дни.ру».

Как напомнил Володин, в 2028 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя, поэтому музейных работников призвали хорошо подготовиться к юбилею.

Проектно-сметная документация должна быть представлена до конца текущего года, затем необходимо начать реставрацию, добавил спикер Госдумы.

Ранее НСН сообщала, что в музее-усадьбе «Кусково» планируют отреставрировать 50 мраморных скульптур и бюстов, которые украшают парковую аллею.