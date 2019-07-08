В Адыгее рассказали о реставрации монумента «Дружба»
Как заявил министр культуры региона Юрий Аутлев, из республиканского бюджета на реализацию проекта направили более 8,8 млн рублей.
В ходе работ памятник полностью обновят — будет заменена облицовка пьедестала, отремонтируют стелу и скульптурную композицию. Реставрацию намерены завершить в сентябре.
Монумент установили в 1957 году в честь 400-летия военно-политического союза Черкесии и России.
Авторы памятника — скульптор, вице-президент Академии художеств СССР Матвей Манизер и трижды лауреат Ленинской премии архитектор Игорь Рожин.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия.