В Адыгее рассказали о реставрации монумента «Дружба»

В Адыгее рассказали о реставрации памятника федерального значения — монумента «Дружба» в Майкопе, сообщает портал «Юга.ру».

Как заявил министр культуры региона Юрий Аутлев, из республиканского бюджета на реализацию проекта направили более 8,8 млн рублей.

В ходе работ памятник полностью обновят — будет заменена облицовка пьедестала, отремонтируют стелу и скульптурную композицию. Реставрацию намерены завершить в сентябре.

Монумент установили в 1957 году в честь 400-летия военно-политического союза Черкесии и России.

Авторы памятника — скульптор, вице-президент Академии художеств СССР Матвей Манизер и трижды лауреат Ленинской премии архитектор Игорь Рожин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия.