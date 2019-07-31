В Севастополе обсудили реконструкцию мемориального комплекса на Сапун-горе
- © Server Amzayev/Russian Look
- globallookpress.com
Как заявил директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко, они приступили к выполнению поручения президента России по реконструкции, реставрации и оснащению комплекса современными техническими средствами.
«Министерство культуры России нам выделило финансирование на проектирование. 189 млн рублей непосредственно на работы», — сказал Мусиенко на совещании под председательством министра культуры России Владимира Мединского.
Первый этап реконструкции планируется закончить к апрелю 2020 года.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Севастополе состоялась историческая реконструкция штурма Сапун-горы — событий 1944 года, когда советским солдатам удалось освободить город от фашистских захватчиков.