В Севастополе прошла историческая реконструкция штурма Сапун-горы
- РИА Новости
В акции приняли участие более 100 человек, представлявшие 12 клубов со всей России.
«Цель — напомнить молодому поколению, молодёжи, детям о том, что было здесь в 1944 году, и повторить максимально точно, что нарисовано на полотне диорамы в музее здесь у нас», — заявил руководитель военно-патриотической общественной организации «Вторая мировая война» Андрей Будковой.
За реконструкцией наблюдали в том числе ветераны Великой Отечественной войны и военнослужащие Черноморского флота.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму утвердили план мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы.