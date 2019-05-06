В Севастополе прошла историческая реконструкция штурма Сапун-горы

В Севастополе состоялась историческая реконструкция штурма Сапун-горы — событий 1944 года, когда советским солдатам удалось освободить город от фашистских захватчиков. Об этом сообщает Пятый канал.

В акции приняли участие более 100 человек, представлявшие 12 клубов со всей России.

«Цель — напомнить молодому поколению, молодёжи, детям о том, что было здесь в 1944 году, и повторить максимально точно, что нарисовано на полотне диорамы в музее здесь у нас», — заявил руководитель военно-патриотической общественной организации «Вторая мировая война» Андрей Будковой.

За реконструкцией наблюдали в том числе ветераны Великой Отечественной войны и военнослужащие Черноморского флота.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму утвердили план мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы.