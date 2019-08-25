Орбитальная рокировка: как идёт подготовка к повторной стыковке МКС и корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту

Находящиеся на борту МКС космонавты готовятся к перестыковке корабля «Союз МС-13». Эта процедура запланирована на понедельник, 26 августа, её длительность составит порядка 25 минут. Операция необходима для того, чтобы «Союз МС-14» с роботом FEDOR смог совершить повторную попытку стыковки с МКС. Накануне этого сделать не удалось из-за неполадок в аппаратуре станции.

Обнародован график предстоящих действий, направленных на осуществление стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот FEDOR, с Международной космической станцией. Соответствующая информация представлена на сайте «Роскосмоса».

Как следует из сообщения российской госкорпорации, в воскресенье, 25 августа, экипаж МКС проводит на борту станции тренировки для подготовки к предстоящим работам. Речь идёт о перестыковке и расконсервации пилотируемого корабля «Союз МС-13».

Так, на понедельник, 26 августа, запланирована внеплановая перестыковка этого корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС, к которому накануне не смог причалить «Союз МС-14». Как отметили в американском космическом агентстве NASA, это будет первая процедура перестыковки корабля «Союз» на МКС за последние четыре года.

«Расчётное время отделения «Союза МС-13» от модуля «Звезда» — 06:34 мск, стыковка к «Поиску» — в 06:59 мск. Продолжительность операции составит около 25 минут. Стыковку проведёт в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов с участием бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана», — пояснили в «Роскосмосе».

После проведения всех запланированных мероприятий «Союз МС-14» приступит к повторной попытке стыковки с МКС. Космический корабль должен будет причалить к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» в 06:12 мск 27 августа.

Эту информацию также подтвердили в NASA, подчеркнув, что система «Курс», отвечающая за стыковку космических аппаратов в орбитальной станцией, на «Звезде» находится в прекрасном рабочем состоянии.

Напомним, что «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту стартовал с космодрома Байконур утром 22 августа. В 08:30 мск субботы, 24 августа, корабль должен был причалить к исследовательскому модулю «Поиск» Международной космической станции, однако этого не произошло из-за неполадок в работе системы сближения «Курс».

«Всё было нормально примерно до дальности метров 200, далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — пояснял космонавт Владимир Соловьёв, руководитель полёта российского сегмента МКС.

После этого космический корабль отвели на безопасное расстояние от МКС, все его системы работают нормально. Также отмечалось, что никто из членов экипажа станции не подвергался какой-либо опасности во время неудачной попытки стыковки.

«Корабль «Союз» находится в автоматическом полёте, он нами никоим образом не потерян. Вся аппаратура работоспособна», — добавлял Соловьёв.

Как отмечал после заседания госкомиссии по факту инцидента генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, «ситуация сложная, но находится под контролем».

Отметим, что на «Союзе МС-14» находится оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также российский антропоморфный робот FEDOR (новое название — Skybot F-850). Цель его пребывания на орбите — проведение испытаний в условиях космического полёта, а также выполнение различных экспериментов. Возвращение космического корабля на Землю вместе с роботом по-прежнему запланировано на 7 сентября.

«В части задач, которые легко автоматизируются, наверное, роботы будут брать на себя выполнение таких рутинных функций, а человек всегда останется человеком, чтобы испытывать что-то новое, пробовать какие-то новые варианты», — такое мнение высказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Кроме того, в госкорпорации рассказали о состоянии робота после неудачной стыковки. Согласно данным пресс-службы, Skybot F-850 «спокоен» и ожидает повторной процедуры причаливания к МКС.

Наряду с этим в «Роскосмосе» опровергли слухи о том, что «Союз МС-14» в случае неудачного завершения второй попытки стыковки к МКС уведут с орбиты и затопят в океане.

«Разговоры о затоплении корабля в случае неудачи при повторной стыковке — бредни дилетантов. Такой вариант даже не рассматривается. Системы корабля «Союз» работают штатно, он способен находиться в автономном полете длительное время и в случае необходимости готов вернуться на Землю по штатной программе посадки», — говорится в сообщении.