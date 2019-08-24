В ЦУП заявили о возможности перестыковки «Союза МС-13» с МКС

Руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьёв заявил, что для повторной стыковки «Союза МС-14» к МКС может понадобиться перестыковка «Союза МС-13».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA.

Такие данные Соловьёв представил, обращаясь к космонавту Александру Скворцову, ранее прилетевшему на МКС на корабле «Союз МС-13»: «Довольно много было разных комбинаций, мы склоняемся к тому, что надо организовать перестыковку твоим «Союзом», который на агрегатном отсеке, к этому МИМ-2 в ручном режиме, там условия освещённости вроде нормальные», — заявил он.

Повторная попытка стыковки корабля «Союз МС-14» c роботом «Фёдор» на борту с МКС запланирована на утро 26 августа.

Экипаж корабля «Союз МС-13», в том числе россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган, перешёл на МКС 21 июля.