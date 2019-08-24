Названа причина неудачной попытки стыковки «Союза» с МКС

Руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьёв сообщил, что стыковка корабля «Союз МС-14» с МКС не удалась из-за «ранее не встречавшихся колебаний». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, со сближением пилотируемого корабля «примерно до дальности 200 м до станции всё было нормально».

«Дальше у нас пошли определённые, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — сказал Соловьёв.

Также он добавил, что специалисты ещё «не научили» робота FEDOR, который находится на борту «Союза», стыковаться в ручном режиме.

По его словам, в настоящее время корабль находится в автоматическом режиме хранения, вся его аппаратура работает.

Соловьёв уточнил, что Центр управления полётами проведёт повторную попытку стыковки около 08:00—09:00 26 августа.

Ранее «Роскосмос» заявил об отсутствии угрозы МКС и её экипажу в связи с неудачной попыткой стыковки корабля «Союз МС-14».