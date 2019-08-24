Названа причина неудачной попытки стыковки «Союза» с МКС
- © NASA
По его словам, со сближением пилотируемого корабля «примерно до дальности 200 м до станции всё было нормально».
«Дальше у нас пошли определённые, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — сказал Соловьёв.
Также он добавил, что специалисты ещё «не научили» робота FEDOR, который находится на борту «Союза», стыковаться в ручном режиме.
По его словам, в настоящее время корабль находится в автоматическом режиме хранения, вся его аппаратура работает.
Соловьёв уточнил, что Центр управления полётами проведёт повторную попытку стыковки около 08:00—09:00 26 августа.
Ранее «Роскосмос» заявил об отсутствии угрозы МКС и её экипажу в связи с неудачной попыткой стыковки корабля «Союз МС-14».