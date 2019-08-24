«Роскосмос» заявил об отсутствии угрозы МКС из-за ЧП с «Союзом»

В «Роскосмосе» заявили, что угрозы Международной космической станции и её экипажу в связи с неудачной попыткой стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту нет.

В сообщении на сайте госкорпорации говорится, что корабль находится на удалении от МКС. Его стыковка с космической станцией запланирована на резервную дату.

«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — отметили в «Роскосмосе».

Уточняется, что в связи с инцидентом в Центре управления полётами (ЦУП) началось заседание Госкомиссии во главе с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Ранее корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС.

В ЦУП сообщили, что повторная попытка стыковки корабля с космической станцией будет предпринята в ночь с 25 на 26 августа.