ЦУП решил не проводить стыковку «Союза» с МКС 24 августа

Специалисты Центра управления полётами (ЦУП) приняли решение не проводить 24 августа повторную попытку стыковки космического корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту с Международной космической станцией (МКС). Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечают специалисты, в течение субботы, 24 августа, «Союз» будет находиться на безопасном расстоянии от МКС, в этот день повторную стыковку проводить не станут.

По данным ЦУП, повторную попытку стыковки космического корабля «Союз МС-14» с МКС предпримут в ночь с 25 на 26 августа.

Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что в связи с ситуацией с «Союзом» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин приедет в ЦУП.

«Дмитрий Рогозин приедет в ЦУП», — цитирует его ТАСС.

Ранее кораблю «Союз» с роботом FEDOR на борту не удалось состыковаться с МКС.