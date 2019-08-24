ЦУП решил не проводить стыковку «Союза» с МКС 24 августа
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Как отмечают специалисты, в течение субботы, 24 августа, «Союз» будет находиться на безопасном расстоянии от МКС, в этот день повторную стыковку проводить не станут.
По данным ЦУП, повторную попытку стыковки космического корабля «Союз МС-14» с МКС предпримут в ночь с 25 на 26 августа.
Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что в связи с ситуацией с «Союзом» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин приедет в ЦУП.
«Дмитрий Рогозин приедет в ЦУП», — цитирует его ТАСС.
Ранее кораблю «Союз» с роботом FEDOR на борту не удалось состыковаться с МКС.