Кораблю «Союз» с роботом FEDOR не удалось состыковаться с МКС

Космическому кораблю «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR на борту не удалось состыковаться в запланированное время с Международной космической станцией, передаёт Интерфакс из Центра управления полётами.

Отмечается, что стыковка должна была пройти в автоматическом режиме.

«Союз МС-14» приблизился к МКС на расстояние до 100 метров, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем начал отходить от станции до дистанции 300 метров.

Как сообщает ТАСС, специалисты ракетно-космической отрасли начали совещание в связи с неудавшейся стыковкой корабля.

Решается вопрос о повторной попытке стыковки.

22 августа ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» стартовала к МКС с космодрома Байконур.

Источник в ракетно-космической отрасли назвал четыре основные задачи FEDOR на МКС.