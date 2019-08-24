Кораблю «Союз» с роботом FEDOR не удалось состыковаться с МКС
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Отмечается, что стыковка должна была пройти в автоматическом режиме.
«Союз МС-14» приблизился к МКС на расстояние до 100 метров, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем начал отходить от станции до дистанции 300 метров.
Как сообщает ТАСС, специалисты ракетно-космической отрасли начали совещание в связи с неудавшейся стыковкой корабля.
Решается вопрос о повторной попытке стыковки.
22 августа ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» стартовала к МКС с космодрома Байконур.
Источник в ракетно-космической отрасли назвал четыре основные задачи FEDOR на МКС.