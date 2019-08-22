«Роскосмос» опубликовал фото космического корабля «Союз МС-14»

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Компания «Роскосмос» опубликовала в своём микроблоге в Twitter сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14», установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур», —говорится в сообщении.

Отмечается, что снимки были сделаны со спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

Ранее сообщалось, что российский антропоморфный робот «Фёдор» размещён на космическом корабле «Союз МС».

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