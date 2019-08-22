«Роскосмос» опубликовал фото космического корабля «Союз МС-14»
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14», установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур», —говорится в сообщении.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем #СоюзМС14, установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 августа 2019 г.
Ждем всех завтра утром на прямой трансляции 😉🚀
📸 Снимки со спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» pic.twitter.com/bqPfERVPCz
Отмечается, что снимки были сделаны со спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
Ранее сообщалось, что российский антропоморфный робот «Фёдор» размещён на космическом корабле «Союз МС».