Робота Фёдора разместили на космическом корабле «Союз»

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Российского антропоморфного робота «Фёдора» разместили на космическом корабле «Союз МС». Об этом говорится в сообщении на официальной странице робота в Twitter.
Робота Фёдора разместили на космическом корабле «Союз»
  • ©Александр Овчаров
  • РИА Новости

«Можете меня поздравить — сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль «Союз МС» и сейчас размещают в кресле пилота», — указано в сообщении.

Отмечается, что утром 12 августа начнётся тестирование систем антропоморфного робота совместно с системой управления кораблём.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что робот «Фёдор» получит функцию голосового помощника.

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