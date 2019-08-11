Робота Фёдора разместили на космическом корабле «Союз»

Российского антропоморфного робота «Фёдора» разместили на космическом корабле «Союз МС». Об этом говорится в сообщении на официальной странице робота в Twitter.

©Александр Овчаров

РИА Новости

«Можете меня поздравить — сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль «Союз МС» и сейчас размещают в кресле пилота», — указано в сообщении. Отмечается, что утром 12 августа начнётся тестирование систем антропоморфного робота совместно с системой управления кораблём. Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём. pic.twitter.com/7USVerRdTh — FEDOR (@FEDOR37516789) August 11, 2019 Ранее в «Роскосмосе» заявили, что робот «Фёдор» получит функцию голосового помощника.