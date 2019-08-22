С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а»

С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» с антропоморфным роботом.

Об этом сообщается на странице компании Роскосмос в Twitter.

«С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14». На его борту вместе с грузами для экипажа находится антропоморфный робот SkybotF85», — говорится в сообщении.

Ранее государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» к пуску.

11 августа сообщалось, что российский антропоморфный робот «Фёдор» размещён на космическом корабле «Союз МС».