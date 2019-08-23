Источник рассказал о задачах робота FEDOR на МКС

В рамках программы испытаний робота FEDOR на Международной космической станции (МКС) «определены четыре основных задачи».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, перед роботом будут поставлены такие задачи, как «протирка от пыли с помощью специальной губки внутренних поверхностей станции, включая иллюминаторы, подсветка рабочей зоны с помощью фонарика для помощи одному из космонавтов, работа с ручным инструментом, таким как кусачки, для перекусывания кабеля, а также стыковка-расстыковка специальных быстроразъёмных штекерных соединителей, используемых в системе электропитания как внутри, так и снаружи станции».

Ранее с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR.