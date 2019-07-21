Экипаж корабля «Союз МС-13» перешёл на МКС

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Экипаж корабля «Союз МС-13» — россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — открыли люки и перешли на борт Международной космической станции (МКС).

«С этого момента Алексей Овчинин и Александр Скворцов, Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган приступили к совместной работе», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Ранее «Союз МС-13» пристыковался к МКС.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур 20 июля.

RT вёл прямую трансляцию.

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