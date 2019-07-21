Экипаж корабля «Союз МС-13» перешёл на МКС
Люки между кораблем #СоюзМС13 и станцией открыты!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 juillet 2019
С этого момента Алексей Овчинин и Александр Скворцов, Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган приступили к совместной работе
В российской программе почти 50 экспериментов — https://t.co/MBznKpIuhYpic.twitter.com/bsq51zXjJB
«С этого момента Алексей Овчинин и Александр Скворцов, Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган приступили к совместной работе», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Ранее «Союз МС-13» пристыковался к МКС.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур 20 июля.