Экипаж корабля «Союз МС-13» перешёл на МКС

Люки между кораблем #СоюзМС13 и станцией открыты!



С этого момента Алексей Овчинин и Александр Скворцов, Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган приступили к совместной работе



В российской программе почти 50 экспериментов — https://t.co/MBznKpIuhYpic.twitter.com/bsq51zXjJB