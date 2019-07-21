«Союз МС-13» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

ЕСТЬ КАСАНИЕ!



Пилотируемый корабль #СоюзМС13 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи готовятся к открытию переходных люков.



Добро пожаловать на МКС, Александр, Лука и Эндрю! pic.twitter.com/eWkWuu32no — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 juillet 2019 «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter. Корабль доставил на станцию россиянина Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство). Ранее ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала с Байконура. RT вёл прямую трансляцию.