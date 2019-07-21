«Союз МС-13» пристыковался к МКС

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Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Корабль доставил на станцию россиянина Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство).

Ранее ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала с Байконура.

RT вёл прямую трансляцию.

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