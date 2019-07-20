«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что на борту корабля находятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

#СоюзМС13: ПУСК 🚀



С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». На орбиту отправился экипаж длительной экспедиции на МКС: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган.



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/xubxqeZI6Y — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 20, 2019

«С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13», — говорится в тексте.

Стыковка со станцией произойдёт через шесть часов после старта.

19 июля сообщалось, что госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-13».