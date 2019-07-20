«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
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Об этом сообщает «Роскосмос».
Отмечается, что на борту корабля находятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
#СоюзМС13: ПУСК 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 20, 2019
С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». На орбиту отправился экипаж длительной экспедиции на МКС: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган.
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«С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13», — говорится в тексте.
Стыковка со станцией произойдёт через шесть часов после старта.
19 июля сообщалось, что госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-13».