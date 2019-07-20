«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Короткая ссылка
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
  • © Роскосмос

Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что на борту корабля находятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

«С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13», — говорится в тексте.

Стыковка со станцией произойдёт через шесть часов после старта.

19 июля сообщалось, что госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-13».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить