Астронавт из Италии назвал отличительную особенность лучшего космонавта

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Отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) итальянский астронавт Лука Пармитано считает лысину достоинством кандидата в космонавты.
Астронавт из Италии назвал отличительную особенность лучшего космонавта
  • Reuters

«Самый лучший кандидат в космонавты — это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придётся стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что Лука Пармитано (бортинженер-1) вместе с россиянином Александром Скворцовым (командир корабля) и американцем Эндрю Морганом (бортинженер-2) вскоре отправятся к МКС.

Старт ракеты «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-13» намечен на 19:28 мск 20 июля.

Стыковка с МКС запланирована на 01:51 мск 21 июля.

Ранее корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого «Союза МС-13».

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