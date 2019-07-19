Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия на космодроме Байконур утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13».

Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

«В состав основного экипажа вошли: космонавт Александр Скворцов (командир), астронавты Лука Пармитано (бортинженер-1) и Эндрю Морган (бортинженер-2). Дублирующий экипаж: космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи», — указывается в заявлении.

#SoyuzMS13: The State Commission at the Baikonur launch site approved the lists of the main crew of the Soyuz MS-13 spacecraft:



👨‍🚀 Cosmonaut Alexander Skvortsov



👨‍🚀 Astronaut Luca Parmitano



👨‍🚀 Astronaut Andrew Morgan pic.twitter.com/3reU4Hmmhk — РОСКОСМОС (@roscosmos) 19 июля 2019 г.

Также государственная комиссия подтвердила полную готовность ракеты-носителя «Союз-ФГ» и наземной инфраструктуры к старту по программе Международной космической станции (МКС).

В феврале сообщалось, что государственная комиссия утвердила программу полётов на МКС на 2019 год.