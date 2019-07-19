Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
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Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».
«В состав основного экипажа вошли: космонавт Александр Скворцов (командир), астронавты Лука Пармитано (бортинженер-1) и Эндрю Морган (бортинженер-2). Дублирующий экипаж: космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи», — указывается в заявлении.
#SoyuzMS13: The State Commission at the Baikonur launch site approved the lists of the main crew of the Soyuz MS-13 spacecraft:— РОСКОСМОС (@roscosmos) 19 июля 2019 г.
👨🚀 Cosmonaut Alexander Skvortsov
👨🚀 Astronaut Luca Parmitano
👨🚀 Astronaut Andrew Morgan pic.twitter.com/3reU4Hmmhk
Также государственная комиссия подтвердила полную готовность ракеты-носителя «Союз-ФГ» и наземной инфраструктуры к старту по программе Международной космической станции (МКС).
В феврале сообщалось, что государственная комиссия утвердила программу полётов на МКС на 2019 год.