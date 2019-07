Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

#SoyuzMS13: The State Commission at the Baikonur launch site approved the lists of the main crew of the Soyuz MS-13 spacecraft:



👨‍🚀 Cosmonaut Alexander Skvortsov



👨‍🚀 Astronaut Luca Parmitano



👨‍🚀 Astronaut Andrew Morgan pic.twitter.com/3reU4Hmmhk