Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

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Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия на космодроме Байконур утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13».
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
  • © Роскомос

Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

«В состав основного экипажа вошли: космонавт Александр Скворцов (командир), астронавты Лука Пармитано (бортинженер-1) и Эндрю Морган (бортинженер-2). Дублирующий экипаж: космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи», — указывается в заявлении.

Также государственная комиссия подтвердила полную готовность ракеты-носителя «Союз-ФГ» и наземной инфраструктуры к старту по программе Международной космической станции (МКС).

В феврале сообщалось, что государственная комиссия утвердила программу полётов на МКС на 2019 год.

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