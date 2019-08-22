Управляемый космонавт: Россия впервые отправила на орбиту робота FEDOR

Россия отправила на МКС робота FEDOR для проведения испытаний в космосе. На станцию его доставит корабль «Союз МС-14», стартовавший с космодрома Байконур 22 августа. В «Роскосмосе» отметили, что робот предназначен для проведения особо опасных для человека операций на борту МКС и в открытом космосе. Ожидается, что стыковка МКС с кораблём, на борту которого находится FEDOR, произойдёт 24 августа, а сам робот пробудет на орбите две недели, после чего вернётся на Землю.

Российский антропоморфный робот FEDOR впервые отправлен на орбиту. Об этом сообщили в корпорации «Роскосмос». Там уточнили, что FEDOR, который теперь получил название Skybot F-850, находился на борту космического корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа с космодрома Байконур к Международной космической станции.

Также отмечается, что российские космонавты займутся его тестированием «в условиях космического полёта».

«Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе», — отмечает «Роскосмос».

Космический корабль с FEDOR стартовал в 06:38 по московскому времени. На орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-2.1а». Помимо робота, грузовой корабль доставит на МКС научное и медицинское оборудование, а также контейнеры с едой.

Перед стартом ракеты FEDOR повторил знаменитые слова первого космонавта Юрия Гагарина: «Поехали! Поехали!».

После запуска FEDOR передал информацию о своём состоянии и о том, как проходит полёт. Видео с записью пуска ракеты опубликовано на сайте «Роскосмоса».

«65-я секунда полёта. Зафиксирована перегрузка в 2,2g. Значение перегрузки штатное, достигнут максимальный скоростной набор», — сообщил робот.

Согласно аккаунту FEDOR в Twitter, робот также осуществляет сбор информации о работах систем космического корабля и ракеты-носителя.

«Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно», — говорится на странице робота в Twitter.

Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно — FEDOR (@FEDOR37516789) 22 августа 2019 г.

Комментируя запуск FEDOR, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская космическая отрасль достигла значительных успехов в области кибернетики.

«Коллектив разработчиков — компания «Андроидная техника» и Фонд перспективных исследований, РКК «Энергия» — очень довольны началом работы. Начало нормальное, хорошее, мы сейчас опережаем всех. Давно наша космонавтика не показывала таких лидерских результатов в части робототехники практического назначения», — цитирует его ТАСС.

Тестирование робота

Согласно расчётам, полёт продлится двое суток. «Союз МС-14» совершит стыковку с МКС 24 августа в 8:30, сообщается на сайте «Роскосмоса». После этого робота начнут испытывать в российской части космической станции.

«После стыковки «Союза» с МКС его перенесут из корабля в российский сегмент станции, где под управлением космонавта «Роскосмоса» Александра Скворцова он выполнит несколько задач. Всего на орбите он пробудет две недели, затем вернётся на Землю в начале сентября», — указано в сообщении госкорпорации.

Поскольку робот предназначен в том числе и для работ в открытом космосе, в первую очередь его будут испытывать за пределами МКС, выразил мнение в разговоре с RT генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин.

«Я думаю, что в первую очередь сначала проверят работу всех его электронных систем в условиях космоса и невесомости. Там, естественно, более высокая степень облучения, по-другому могут циркулировать гидравлические или пневматические жидкости в условиях невесомости. А затем уже проведут тестирование его работы в открытом космосе», — отметил эксперт.

FEDOR будет управляться дистанционно с помощью специального костюма и повторять все действия оператора, рассказал Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», создавшего робота.

«Космонавт оденет на себя задающее устройство копирующего типа... наподобие экзоскелета, он подключается к роботу и автоматически «вселяется» в робота, ... дальше может выполнять любые действия с манипуляторами робота», — рассказал Дудоров.

Перспективы применения

По словам Никитина, в будущем FEDOR можно использовать для технических работ, представляющих опасность для космонавтов.

«Робот сможет заменить выход космонавтов в открытый космос, когда нужно ремонтировать обшивку, устанавливать новые датчики и т.д. Эти процедуры всегда сопряжены с дополнительным риском, к ним дополнительно готовятся и не так часто проводят. Если бы на поверхности МКС постоянно находился такой робот, которым можно было бы управлять, тогда процедуры «выхода» в открытый космос были бы чаще», — говорит он.

Также робот будет полезен и при запуске с МКС аппаратов в открытый космос.

«Спутники, которые иногда доставляют на корабле «Союз» на МКС, а потом запускают во время выхода в открытый космос, их также можно было бы запускать с помощью этого робота», — заключил специалист.

Тем временем «Роскосмос» уже разрабатывает новое поколение спутников, которые смогут ремонтировать дистанционно управляемые роботы, рассказал журналистам Дмитрий Рогозин.

«Робототехнические средства смогут исследовать этот аппарат (спутник. — RT) на орбите, изъять из него блок, который вышел из строя, доставить туда новый блок, всё будет в условиях открытой архитектуры. Это будет совершенно новое поколение спутников. И делать эту работу мы собираемся с помощью «аватаров», — передаёт ТАСС его слова.