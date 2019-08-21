Разработчик рассказал, какие задачи стоят перед роботом FEDOR на МКС

Короткая ссылка
Исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров в беседе с «Известиями» рассказал, какие задачи стоят перед роботом FEDOR на Международной космической станции (МКС).
Разработчик рассказал, какие задачи стоят перед роботом FEDOR на МКС
  • © Александр Овчаров
  • РИА Новости

Как заявил Дудоров, полёт FEDOR — первый случай, когда машину отправляют в космос не как груз, а как члена экипажа.

Увидеть кадры, снятые камерами робота, можно будет лишь после его возвращения, услышать речь — в режиме реального времени.

Кроме того, с FEDOR смогут пообщаться космонавты. Робот пока владеет только русским языком и отвечает на вопросы непредсказуемым образом.

«В его ответы заложены недокументированные возможности. Так называемые пасхалки. Посмотрим, как это всё отработает», — добавил Дудоров.

Ранее герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить