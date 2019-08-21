Разработчик рассказал, какие задачи стоят перед роботом FEDOR на МКС

Исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров в беседе с «Известиями» рассказал, какие задачи стоят перед роботом FEDOR на Международной космической станции (МКС).

Как заявил Дудоров, полёт FEDOR — первый случай, когда машину отправляют в космос не как груз, а как члена экипажа.

Увидеть кадры, снятые камерами робота, можно будет лишь после его возвращения, услышать речь — в режиме реального времени.

Кроме того, с FEDOR смогут пообщаться космонавты. Робот пока владеет только русским языком и отвечает на вопросы непредсказуемым образом.

«В его ответы заложены недокументированные возможности. Так называемые пасхалки. Посмотрим, как это всё отработает», — добавил Дудоров.

Ранее герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.