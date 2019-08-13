Космонавт Виноградов прокомментировал предложение создать новый скафандр
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- РИА Новости
«Все выходные скафандры, которые сегодня используются нами, американцами и больше никем, были разработаны для Луны», — заявил он.
По его словам, для скафандра могут быть разработаны новые компьютеры, фильтры, насосы, материалы и оболочка.
Ранее сообщалось, что научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового скафандра.
В январе «Газета.Ru» сообщала, что Россия создала новую систему стыковки кораблей с МКС.