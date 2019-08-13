Космонавт Виноградов прокомментировал предложение создать новый скафандр

Герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.

«Все выходные скафандры, которые сегодня используются нами, американцами и больше никем, были разработаны для Луны», — заявил он.

По его словам, для скафандра могут быть разработаны новые компьютеры, фильтры, насосы, материалы и оболочка.

Ранее сообщалось, что научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового скафандра.

В январе «Газета.Ru» сообщала, что Россия создала новую систему стыковки кораблей с МКС.