«Отработка технологий защиты и обслуживания»: в Минобороны рассказали об испытаниях космических аппаратов серии «Космос»

Российский спутник-инспектор провёл орбитальное обслуживание спутника-регистратора и передал информацию на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, говоря о продолжении лётных испытаний космических аппаратов «Космос-2535» и «Космос-2536», запущенных с космодрома Плесецк 10 июля. Эти машины предназначены для исследования воздействия «искусственных и естественных факторов космического пространства» на орбитальную группировку, а также для отработки технологий защиты и обслуживания. Как отметили эксперты, в будущем подобные аппараты позволят инспектировать спутники и, возможно, осуществлять необходимый ремонт.

Запущенные в первой половине июля космические аппараты серии «Космос» являются спутниками-инспекторами и спутниками-регистраторами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, продолжаются лётные испытания спутников «Космос-2535» и «Космос-2536», которые предназначены для исследования воздействия на российскую орбитальную группировку «искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания».

«Проведены инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора (КА — космический аппарат. — RT) с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора», — заявили в ведомстве.

Наряду с этим проведены сбор и обработка орбитальных параметров этих спутников, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры.

«Данная аппаратура регистрирует воздействия на космический аппарат — регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжёлых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей», — пояснили в Минобороны.

10 июля в 20:14 мск с космодрома Плесецк была успешна запущена ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1В» с четырьмя космическими спутниками («Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538»).

«Ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок «Волга» отработали штатно. Пуск успешный. Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!» — комментировал запуск глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Затем информация о блоке выведения «Волга» и четырёх спутниках была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, в котором содержатся координатные и некоординатные сведения о каждом космическом объекте.

Напомним, что в феврале президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отмечал, что для революции в сфере «связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли» необходимо кратно увеличить возможности отечественной спутниковой группировки. Глава государства подчёркивал, что Россия обладает уникальными технологиями для того, чтобы это осуществить.

«Создание таких спутников — очень перспективная вещь»

Вопросы инспектирования объектов, которые находятся на орбите,— очень важная задача, заметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он подчеркнул, что с земли инспекционные системы фиксируют только появление новых космических аппаратов.

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«Когда спутник находится на орбите, он может выходить из строя. Иногда неисправности можно устранить с Земли, перезагрузив программное обеспечение. Но иногда нужно какое-то вмешательство. Для этого и создаются такого рода новые спутники. При достаточной манёвренности на орбите он сможет приближаться к спутникам и проводить инспекцию. Если на нём будут установлены определённого рода манипуляторы, то можно будет производить некий ремонт прямо на орбите. Так что создание таких спутников — очень перспективная вещь. Проекты подобного рода были ещё во времена Советского Союза. Сейчас Министерству обороны удалось воплотить один из таких объектов», — заметил собеседник RT.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, использование таких спутников становится совершенно необходимым, учитывая тот факт, что на Западе уже давно и недвусмысленно намекают, что новым полем конфликтов станет именно космос.

«Естественно, подобного рода спутники-инспекторы в определённой степени защищают нашу группировку, обеспечивают обслуживание. Это необходимый элемент успешного функционирования российской спутниковой группировки на орбите. Дальнейшее развитие прежде всего будет связано с совершенствованием системы «Космос». На сегодняшний день это та необходимость, которая помогает обеспечивать долговременную и надёжную работу таких орбитальных группировок», — указал в разговоре с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.